Renuncia candidata a la alcaldía de Castillo de Teayo por el partido Unidad Ciudadana

En la recta final del proceso electoral, la candidata del partido Unidad Ciudadana a la presidencia municipal, Verónica Díaz Cruz, renunció al cargo tras hacer un consenso con los militantes, aseveró.



La ahora ex aspirante a la alcaldía de este lugar, en el norte de Veracruz, anunció, además, que se suma al proyecto de Fuerza por México, que postula al ex alcalde Martín Rodríguez, lo que le acarreó comentarios en favor y en contra.



Días atrás en los corrillos políticos de la localidad se había rumorado la especie, pues incluso se criticaba que Díaz Cruz, quien es dirigente de taxistas, prácticamente no hacía campaña y solamente aprovechó el debate del OPLE para hacerse difusión.



Al hablar de su renuncia, la ex candidata exhortó a la ciudadanía a “que no vendamos nuestros votos ni vendamos nuestra conciencia”, sin embargo en redes sociales la señalaron precisamente de “vender” su candidatura.



Otros fueron sarcásticos al insinuar que vendió el proyecto y obtendrá un taxi nuevo, pues Verónica Díaz es dirigente de trabajadores del volante.