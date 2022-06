Renuncia otro académico al COLVER por la “inaceptable actitud” del rector Raúl Mijares

Se presenta la segunda renuncia en lo que va de esta semana de un académico del Colegio de Veracruz (COLVER). El doctor Julio Quesada Martín presentó su renuncia a seguir impartiendo clases en la institución, en respuesta a los cuestionamientos que el rector, Mario Raúl Mijares Sánchez, hiciera de su participación en el foro “Diálogos filosóficos. Razón y sinrazón en los discursos políticos de hoy”.De acuerdo con el académico, la “actitud” de la máxima autoridad es “absolutamente inaceptable”, porque ha preferido difamar su capacidad académica y de investigación en lo tocante a la Filosofía política.Cabe mencionar que el primero que renunció a la institución apenas el 21 junio fue el doctor en Filosofía Adolfo García de la Sienra, también a raíz de lo publicado por el Rector del COLVER.Quesada Martín, el segundo en salir de la institución, es de origen español y realizó estudios de Filosofía en las Universidades de Granada, Málaga y Valencia (1976) y es Doctor en Filosofía por Universidad Autónoma de Madrid (1985) en la que se desempeñó como investigador y docente. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel II y se ha desempeñado como investigador de tiempo completo del Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana (UV).El catedrático mencionó en un oficio que las razones de su renuncia tienen que ver con una actitud inaceptable por parte del Rector y difamación a su persona.“Las razones que me obligan a ello son muy simples y tienen que ver con su actitud absolutamente inaceptable. En vez de entrarle al debate que tuvimos el pasado jueves en la institución, usted ha preferido difamar mi capacidad académica y de investigación en lo tocante a la Filosofía política, diciendo que he dicho barbaridades sobre Aristóteles”, expuso en la carta de su renuncia, la segunda que se produce recientemente en el COLVER.Y es que Mijares Sánchez escribió un artículo titulado “Filósofos, patriarcas de la falsa consciencia”, en el que expuso que la intervención del académico “fue muy delicada, e incluso comprometedora, pues aseveró que el mismo Aristóteles consideraba que la ciencia política no era ciencia. Para evitar ser partícipe de más barbaridades tuve que levantarme”.Ante ello, Quesada Martín expuso en su dimisión que el Rector no presentó ningún argumento en contra de lo que dijo, únicamente se levantó del auditorio y se fue “y ahora escribe esta especie de manifestación en contra del panel”.Aclaró que su decisión de dejar de impartir clases en El Colegio de Veracruz “no tiene nada que ver” con los alumnos ni colegas, “sino exclusivamente” con la “caprichosa actitud antifilosófica y antiacadémica” de Mario Raúl Mijares.En la publicación, la máxima autoridad del COLVER indicó que “algunos razonamientos de los expositores (del foro) estuvieron desprovistos del citado rigor académico, tan necesario en tiempos de agitación y virulencia sociales”.De allí que “lamentara” en nombre de la institución “la descortesía del nivel argumentativo expuesto por parte de los invitados en el citado foro, pues ante las críticas indagatorias de nuestros estudiantes la respuesta fue ausente y el desdeño por la Ciencia Política evidente, en lugar de fomentar el debate argumentado con fines propositivos para con nuestros estudiantes”.Aseguró que el nuevo proyecto que El Colegio de Veracruz enarbola radica en rescatar y dar a conocer la importancia que tiene el estudio de la ciencia política para los jóvenes, a quienes los educan en una vertiente crítica propositiva.“La ciencia política, a diferencia de la filosofía, nombra las cosas como es necesario y de acuerdo con realidad, apartándose de todo subjetivismo posible gracias a que se ampara en la teoría política y no en el reduccionismo simplista”, puntualizó en su cuestionamiento hacia los participantes del foro.