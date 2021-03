Renuncia secretario del ayuntamiento en Tuxpan tras desacuerdos con Alcalde

Tras evidenciar desacuerdos con la forma del actual gobierno municipal que preside el panista Juan Antonio Aguilar Mancha, la tarde-noche de este lunes se confirma la renuncia del secretario del Ayuntamiento, Luis Conrad Moncada Alejo.



Durante la tarde se corrió la especie de la salida de un integrante del círculo más cercano del presidente municipal, confirmándose poco después la dimisión del encargado de la secretaría.



Mediante un escrito, con fecha de este 29 de marzo de 2021 y dirigido al presidente municipal, Luis Conrad Moncada deja en claro que su renuncia es con carácter irrevocable, por lo que se espera que este martes el cabildo se reúna para analizar la situación.



“Es mi voluntad presentar el día de hoy, mi renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Secretario de este H. Ayuntamiento de Tuxpan, Ver, el cual me fue conferido el día 01 de enero de 2018, asentado en el acta numero 1 (uno), misma que obra en los archivos de la Secretaría del ayuntamiento”, señala en el escrito.



Agrega que los motivos de su separación del equipo principal del alcalde son “de índole ético y profesional, al no estar de acuerdo con prácticas y decisiones tomadas al interior de este H. Ayuntamiento, ya que es muy importante ser congruente con los valores y principios que me fueron inculcados; y servir siempre buscando el bienestar de mi municipio”.



Moncada Alejo denota malestar y solicita que se le indique hora y fecha para que se haga la entrega de la Secretaría.



Asimismo, y haciendo alusión al cuerpo edilicio, añade que “solo me queda agradecerles la oportunidad laboral que me brindaron, ya que fue de gran crecimiento profesional para el suscrito, deseándoles el mejor de los éxitos”.



La salida de uno de los colaboradores más cercanos y que se supone es de máxima confianza del jefe del cuerpo edilicio, causó expectación y abre otro boquete en el equipo del presidente Juan Antonio Aguilar, luego de que con anterioridad igualmente renunciaran directores y cercanos colaboradores, todo en el preámbulo de las campañas políticas en las que un primo del alcalde, José de Jesús Mancha Alarcón, exdirigente estatal del Partido Acción Nacional, pretende quedarse en la silla que dejará su primo.