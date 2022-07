Renuncian Director de Tránsito y Jefe de Servicios Operativos, en Álamo

El director de Tránsito y Vialidad municipal, Manuel Méndez Rivera y el jefe de Servicios Operativos, Luis Meraz Torres, renunciaron a sus cargos en la víspera, se confirmó la mañana de este jueves.Sin embargo y para que la oficina no quedara acéfala, trascendió que la alcaldesa Blanca Lilia Arrieta Pardo pidió a Meraz que se quede al frente de manera provisional, en tanto que aceptó la salida de Méndez, un capitán retirado.El Ayuntamiento no ha emitido un comunicado oficial al respecto, ante lo cual en los pasillos del Ayuntamiento se han generado especulaciones, desde una acalorada discusión entre la Presidenta y Méndez Rivera, hasta presuntas quejas de los elementos contra el ahora exdirector.Según se comenta, los agentes de Tránsito amenazaron con renunciar de manera colectiva si la Alcaldesa no destituía al mando, lo que finalmente habría sido aceptado por la munícipe, aunque tampoco se han esclarecido el tipo de quejas de los oficiales.Asimismo, hasta la mañana de este jueves se encontraba Luis Meraz Torres como titular interino de la dependencia, para que no quedara a la deriva.Semanas atrás igualmente fueron cesados el jefe de Servicios, Óscar Salazar Juárez, así como otros dos elementos, señalados por supuestos actos de corrupción, aunque el Ayuntamiento tampoco emitió comunicado en aquella ocasión.Asimismo, el 17 de junio la administración municipal realizó enésimo ajuste y rotación de personal en áreas estratégicas, con algunos directores que quedaron fuera por ceses o renuncias.En esa fecha renunció la directora de Comunicación Social, Grisell Adriana Gutiérrez Olivares, así como su auxiliar, Eloísa Guerrero Morales, aunque días después ésta última fue reincorporada.Además, Alejandrina Hernández Morales fue nombrada directora de Protección Civil pero no aceptó esta encomienda, por lo que sigue al frente Noé Manuel Olguín Hernández.Además, Concepción Cuervo Fuentes renunció a la Secretaría Técnica del Ayuntamiento y fue separado del cargo el licenciado Fabián Pérez Cobos, quien se desempeñaba como director del departamento jurídico.Mientras tanto, también renunció el director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Javier García Ortiz, por lo que el cargo lo ocupa ahora Marbella Bautista Hernández.Asimismo, igualmente quedó fuera Adalberta Cabrera del Ángel, exdirectora de Desarrollo Agropecuario. Cabrera fue tesorera municipal en la anterior administración, encabezada por Jorge Vera Hernández.