Renunció mujer policía de Perote que tableó a otra y se dan de baja 25 elementos

El vídeo que circuló en redes sociales desde este lunes, donde se observa a un elemento de la policía municipal de Perote en un acto de tortura a una persona que se encuentra esposada en las instalaciones de la policía municipal, fue grabado en hechos que se suscitaron hace dos años, expresó el alcalde peroteño, Delfino Ortega Martínez.Durante entrevista exclusiva para Alcalorpolitico.com y Teleclic.tv, a unos días de rendir protesta como autoridad municipal, el edil aseguró que su administración reprueba los actos de tortura y está a favor de los derechos humanos.“Quiero decirle que ese vídeo, tenemos conocimiento que se hizo hace dos años aproximadamente, desconocemos por qué apenas hasta el día de ayer circuló en las redes sociales”, dijo al agregar que se hizo un pronunciamiento oficial por parte del Ayuntamiento, debido a que la elemento involucrada y a quien se observa golpeando con una tabla a otra persona esposada, aún laboraba en la policía municipal.En este sentido, Delfino Ortega explicó que se hizo el pronunciamiento al observar que era una persona que estaba trabajando en su administración, “por eso admitimos que esta policía estaba ahí, pero en el momento que nos esteramos de este hecho, inmediatamente la policía puso su renuncia”.De manera paralela, dijo, se instruyó para que el Órgano Interno de Control iniciara la investigación correspondiente, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Veracruz.Mientras tanto, el Alcalde expresó que hasta el momento no saben los detalles sobre los hechos ocurridos, es decir, no tienen conocimiento si era una persona detenida o si se trataba de otro elemento policiaco.No obstante, dejó en claro que aunque la responsable del acto de tortura ya renunció a sus labores, una vez que se concluya la investigación del Órgano de Control Interno, se determinarán las responsabilidades y se pondrá la denuncia correspondiente, ya que la tienen totalmente identificada.QUE NO SE POLITICEEl alcalde de Perote consideró que esta situación no se politizará ya que fue un hecho ocurrido fuera de su administración, pero esta situación los alertó sobre lo que ocurre y por tanto es una realidad que debe combatirse en total coordinación con las autoridades estatales.Y es que destacó que el objetivo de todas las autoridades es que los policías puedan servir de manera adecuada y correcta a los ciudadanos.“Nosotros sabemos que la seguridad es algo muy importante que los ciudadanos están pidiendo en este momento y no únicamente en Perote”.SANCIONES POR OMISIÓNDelfino Ortega dejó en claro que se investigará este hecho hasta llegar a las últimas consecuencias, aunque esto conlleve sancionar a las autoridades anteriores por omisión.En este sentido, el edil señaló que una vez terminada la investigación interna, se deslindarán responsabilidades, “sea quien sea, definitivamente, porque eso no se puede permitir”.De igual forma, se comprometió a depurar la policía municipal y trabajar para que los peroteños puedan recobrar la confianza en los elementos de seguridad.“Yo les pido que nos sigan teniendo la confianza y con hechos y trabajo vamos a demostrar que estamos muy cerca de la población”.De este modo, adelantó que se iniciará una labor con la cámaras de seguridad en el municipio, así como los operativos para la recuperación de los vehículos robados, ya que en dos días se administración, ya se han recuperado dos autos con reporte de robo, “y eso habla muy bien del trabajo de nuestro Comandante de la policía municipal”, expuso.Aunado a ello, sostuvo que se enfocarán en generar confianza con los peroteños, para que vean a los policías como elementos de apoyo y ayuda, tal como lo ha mencionado el Teniente Coronel José Guadalupe Gómez Salado, de quien dijo, han observado muy buena disposición para trabajar en conjunto.COINCIDE CON EL GOBERNADOR Y EDILES MORENISTASEl alcalde emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), refirió que coincide plenamente tanto con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, como con los ediles morenistas de su cabildo, quienes exhortaron a que se esclarezca esta situación y que se garantice que los elementos policiacos cumplan con los exámenes de control y confianza.“Coincido plenamente con nuestro señor Gobernador y nuestros ediles, porque nuestra función es estar pendientes de que los policías cumplan con su deber y que realmente tengan proximidad con los ciudadanos, que sean confiables, entonces estoy totalmente de acuerdo con el exhorto del Gobernador”.Por tanto, Delfino Ortega se pronunció por hacer su trabajo de manera conjunta con el Gobierno del Estado y con todos los ediles de su comuna, para evitar que se repitan situaciones donde no se respetan los derechos humanos.De este modo, adelantó que ya se están realizando las primeras labores de revisión a todos los elementos, para verificar que cuenten con todos los lineamientos requeridos para laborar como elementos policiacos.COMISIONADO DE FUERZA CIVILSobre su Director que está al frente de la Policía Municipal, explicó que hizo la petición a la Fuerza Civil para que le enviaran un Comisionado y fue asignado a su municipio Leobardo Ramos Reyes.“Quisimos que fuera gente de la Fuerza Civil, hicimos la petición oficial, está comisionado por un año y eso nos va ayudar mucho porque habrá un vínculo estrecho con la Secretaría de Seguridad Pública y Gobierno del Estado, para trabajar de manera conjunta”.Es así que agradeció al Director de la Fuerza Civil, por la “gentileza” que tuvo con Perote, al enviar a una persona preparada para el cargo.Al respecto, destacó que el Comandante de la Policía Municipal es muy estricto en el sentido de seleccionar a las personas que van a ingresar, por lo que se observa que los elementos mantengan sus cursos de capacitación así como su certificación oficial.El Presidente municipal de Perote sostuvo que en su administración todos los integrantes del cabildo están conscientes de que necesitan una policía certificada al cien por ciento y el reclutamiento de elementos preparados, ya que anteriormente había 84 policías municipales y en dos días de la actual administración, 25 de ellos decidieron darse baja, por lo que les falta ese número de elementos.“Estamos en el proceso de reclutamiento porque tiene dos días que se fueron; los policías que van a ingresar obviamente tendrán que ser capacitados debidamente, porque nuestra finalidad es que Perote tenga policías confiables y reprobamos las acciones de esta persona que actuó de manera brutal”, finalizó el Alcalde de Perote.