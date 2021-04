Renunció Presidente del PAN en Mariano Escobedo; no le gustó alianza

El presidente del PAN en Mariano Escobedo, Manuel Sánchez Giles, informó que presentó su renuncia irrevocable a este instituto político por considerar que las decisiones que se toman están alejadas de su militancia.



En rueda de prensa este lunes, indicó que son 16 años los que militó en Acción Nacional, tiempo en el que contribuyó a una sociedad “más justa e igualitaria, buscando el pluralismo y la inclusión”; sin embargo, hoy difiere de las decisiones tomadas por el Comité Estatal en temas coyunturales.



Debido a ello, dijo, solicitó un acercamiento para debatir sus planteamientos, pero sólo obtuvo el silencio como respuesta.



“Con la calidad moral que me precede, y partiendo que no me gusta la simulación política, he tomado una decisión dolorosa pero necesaria, de renunciar al Partido Acción Nacional”.



Afirmó que hay otros militantes que también se están alejando por un motivo: consideran que la credibilidad política de la institución se ve afectada al aceptar una alianza que no toma en cuenta a la sociedad ni a la base, muchos menos a los ciudadanos.



Consideró que la política es de acuerdos, pero si éstos no se cumplen, no hay compromiso y menos se cumplirán las promesas de campaña.



Agregó que ha recibido algunas invitaciones de otros partidos; sin embargo, se tomará su tiempo para analizar si participa con alguno de ellos.



En el tiempo de su militancia, Sánchez Giles tuvo varias responsabilidades en Acción Nacional, pues fue coordinador de campaña de Margarita Zavala en el Estado y también fue candidato a la presidencia municipal de Mariano Escobedo.