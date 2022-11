Reparación de la Xalapa-Coatepec iniciaría este año y tomaría varios meses

La reparación del bulevar Xalapa-Coatepec podría comenzar antes de que concluya este año y se extenderá por varios meses de 2023 debido a que consistirá en un reencarpeado asfáltico total.Es decir, la obra de concreto hidráulico que inauguró en febrero de 2018 el exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, quedará sepultada con asfalto en un intento por evitar más accidentes viales.Esto lo confirmó el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, quien en entrevista adelantó que será necesario el apoyo de PEMEX para que aporte el material y por su parte el gobierno estatal destinará 6 millones de pesos para los trabajos.El bulevar fue inaugurado hace casi 5 años por el panista Yunes Linares, quien dijo que la rehabilitación de la vía significó una inversión de 124 millones de pesos a cargo de la empresa Grupo Constructor Transportieren, la cual implementó 23 centímetros de concreto hidráulico.El entonces mandatario presumió que el bulevar sería “para toda la vida”, pues no necesitaría reparaciones mayores por al menos “30 o 40 años”.“Decidimos hacerlo, pero hacerlo bien (…); lo primero fue plantearnos si podíamos, dentro del presupuesto del Gobierno del Estado, hacer una inversión para toda la vida, una inversión en una obra que no requerirá en 30 o 40 años prácticamente de reparaciones mayores, sólo de mantenimiento”, dijo.Sin embargo, poco después la vía comenzó a registrar accidentes múltiples, especialmente en el tramo de Los Arenales cuando hay lluvias.El Gobierno implementó el llamado operativo carrusel y en 2020 la actual administración de Cuitláhuac García hizo una inversión de 3 millones de pesos para implementar reductores de velocidad y aplicar antiderrapante en diferentes tramos, aunque sin éxito.Dichas acciones se retomaron a recomendación del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), instancia que expuso que el acelerante que se incluyó en el asfalto para favorecer su secado volvió más derrapante la vialidad, que tiene un trazo diseñado para una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora.Para solucionar los accidentes, el ORFIS recomendó mayor uso de reductores de velocidad, señalización y letreros luminosos. Igualmente, la iluminación total de la carretera tanto a los laterales como en medio y mantenimiento constante, pidiendo la construcción de cunetas y desagües que recolecten los escurrimientos antes de que crucen el pavimento.En entrevista el titular de la SIOP dijo que la carretera de concreto hidráulico será reencarpetada durante al menos 6 meses de 2023.“Estaríamos arrancando al final de este año o a más tardar al comenzar 2023; ya no tardamos. Estamos ya con los proyectos y todo lo que se va a hacer”.Dijo que se proyecta poner asfalto que permita una mejor adherencia de los vehículos que transitan en toda la carretera.“Se echará una capa de asfalto en toda la carretera para que ya sea una carretera de asfalto sobre una de concreto; el concreto serviría como una base y el asfalto encima; eso no lo va a hacer directamente el Estado, estamos viendo que lo haga PEMEX”, detalló.El titular de la SIOP reconoció que desconoce cuánto tendría que invertir la empresa productiva del Estado, pero se tratará de recursos federales donados.