Repararán torres de salvavidas en playas de Boca del Río

La torres de vigilancia de salvavidas en playas de Boca del Río serán rehabilitadas tras 17 años de no contar con algún tipo de reparación, informó el alcalde Juan Manuel Unanue AbascalMencionó que la intención es que sean funcionales en labores de rescate y atención, integrándose al atractivo de las playas boqueñas, ya que varias de ellas ni siquiera son usadas al encontrarse en muy mal estado.“Esto es algo que yo quería hacer, que ya traía visto desde el año pasado, antes de entrar en funciones, les cuento un dato importante; tienen 17 años que no se rehabilitan las torres salvavidas de Boca del Río, no se reparaban desde el año 2005”, dijo .En el litoral veracruzano que corresponde a la playas del municipio, se encuentran 10 torres que requerirían una inversión de 1 millón 800 mil pesos.“Independientemente de dar una buena imagen a las playas y al municipio, es una herramienta fundamental para la seguridad de los bañistas”, dijo el Alcalde.Detalló que la torre uno que se encuentra en Playa Santa Ana será la primera en rehabilitar, pues es la zona mas concurrida.Con esto, beneficiarán a más de 15 mil personas que visitan mensualmente las playas boqueñas.Parte del presupuesto será para colocar 400 metros lineales de tuberías para soporte de balcones y barandales; 120 metros cuadrados de madera tratada con peldaños a base de duela para rampas y techos, así como más de 500 metros cuadrados de recubrimiento anticorrosivo en toda la tubería.Un dato que destacó es que los trabajos de salvaguardar a los bañistas y para prevenir accidentes, se realizan con 17 elementos guardavidas y dos motos acuáticas, a lo largo de la costa boqueña.