Reporta cerveza mayor alza de precio en 10 años: INEGI

Debido a la falta de producción de cerveza, el precio de la bebida reportó el mes pasado la mayor alza de precio de los últimos 10 años.



Cifras del INEGI revelan que el precio promedio de la cerveza subió 2.7% en abril contra marzo de este año, siendo el incremento más pronunciado en un mes desde enero de 2010, cuando entonces se elevó 3.6%.



El INEGI cotizó precios en 55 ciudades distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Por ejemplo, en la Ciudad de México y su área metropolitana el precio promedio de la cerveza Heineken, en presentación de seis botellas de 355 mililitros (ml), pasó de 43.2 pesos en marzo a 49.6 en abril, un aumento de 6.4 pesos.



En Monterrey, Nuevo León, el caguamón de cerveza Tecate subió de 29.2 a 32.3 pesos, mientras en Guadalajara, Jalisco, el paquete de seis latas Corona de 355 ml se encareció de 33.3 a 34.7 pesos.



En la capital de Aguascalientes, el six de Corona light de 355 ml se disparó a 50.7 pesos el mes pasado, al mismo tiempo que en Morelia, Michoacán, las seis latas de cerveza Ultra de 355 ml se incrementaron de 44.4 a 48.2 pesos, de acuerdo con el monitoreo del INEGI.



Esta semana, la PROFECO dio a conocer que debido a la falta de producción de cerveza, se ha incrementado el costo de la misma en sus diferentes presentaciones, sin embargo, estimó que el precio se va a regularizar una vez que se restablezca la elaboración de la bebida en todas las plantas del país, porque los precios se rigen conforme a la oferta y demanda.



Ya no hay cerveza en México y la poca que aún puede encontrarse es la que se distribuyó hace más de un mes, por lo que está a días de agotarse el inventario, advirtió Karla Siqueiros, presidenta de Cerveceros de México.



Esta condición se debe a la declaratoria de industria no esencial que realizó hace unas semanas el Gobierno Federal para el sector cervecero del país, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19.



“Estamos parados. No hay producción, no hay distribución. Estamos listos y preparados para reanudar los trabajos cuando así lo acuerde la autoridad, con las más altas medidas y protocolos sanitarios. Pero en este momento estamos parados. No estamos produciendo una sola cerveza”, comentó Siqueiros en entrevista con El Universal.