Reporta comercio en Xalapa que vende productos usados por nuevos y sin garantía

USADOS POR NUEVOS Y SIN GARANTIA.

ALERTA A XALAPEÑOS CON LA COMPRA DE APARATOS DE AUDIO NUEVOS POR USADOS EN TIENDA DE ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES

PIONNER CENTER FRENTE AL CBTIS 13

Xalapa Ver., a 25 de febrero de 2022PRESENTECompré un equipo de audio en la sucursal de la avenida Ruiz Cortines, cual me aseguraron que era nuevo pero que estaba en promoción, por lo que acepté la instalación pero después de unos días me di cuenta que no funcionaba correctamente por lo que al acudir a solicitar el cambio me dijo el técnico que acudiera a la tienda ubicada en la avenida Miguel Alemán 172, colonia Miguel Hidalgo, frente al CBETIS 13 y que expusiera al propietario sobre la falla, pero grande mi sorpresa que al exponer el defecto que estaba presentando me contestó de manera grosera y burlona que en primer lugar ese aparato se los habían dado a cambio y ERA USADO Y QUE NO TENIA GARANTÍA NI DEVOLUCIÓN A LO QUE LE SOLICITE COMPRAR OTRO DE UN PRECIO MAYOR PERO NUEVO EN SU CAJA Y CON GARANTÍA POR ESCRITO A LO QUE SE NEGO DE MANERA ROTUNDA.Por tal motivo les doy la ALERTA para que no se dejen sorprender de los equipos y accesorios que ahí venden por NUEVOS Y SON USADOS, AUNQUE ESTEN EXIBIDOS DETRÁS DEL APARADOR…….