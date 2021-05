Reporta escasez de agua desde hace una semana en varias colonias de Xalapa

Estimado Sr. Director de alcalorpolitico.com,



Desde hace 6 o 7 días comenzó, en la zona de las colonias Laureles, Misión San Carlos y partes de El Mirador, una escasez de agua terrible de la cual no sabemos la causa, y que nos ha originado una serie de molestias e inconvenientes difíciles de soportar, ya que ponen en riesgo nuestra salud, afecta por igual a niños y ancianos, así como a personas de mediana edad.



Muchos de los vecinos hemos tratado por todos los medios de comunicarnos a ese ente, verdugo de los xalapeños, por el pésimo y carísimo "servicio" que presta, llamado CMAS Xalapa, sin que se tomen la molestia de contestar nuestras llamadas, y cuando vemos una camioneta de CMAS y les comentamos la escasez de agua que hay en la zona, ya se tienen aprendido el librito para salir de paso, que no saben por qué falta el agua, que lo reportemos, que van a tomar nota, que es porque casi no ha llovido y los tanques "están vacíos", que llamemos a las oficinas, y hasta nos dan los números telefónicos, si, esos que nunca contestan, que nos juntemos en montón y vayamos a pedir una pipa de agua, pero que si no nos atienden es porque "hay muuucho trabajo", como si nosotros estuviéramos rascándonos la panza.



Total, nadie nos pela, aaah, pero que tal cuando llegan los recibos por consumo de agua carísimos, no le hace que sea por sequía o por exceso de lluvias entonces, hay que pagar, y ni repelar porque ponen cara de policías mal pagados y hasta se enojan.



Ojalá este señor que se dice "Presidente Municipal", lea esta nota y ponga remedio a esta escasez de agua tan infame y tan injusta, y que el otro que anda por ahí, el de los plásticos, tome nota (si resulta elegido) y mejore los servicios que "presta" el municipio y no haga lo que hizo cuando fue Alcalde de esta sufrida ciudad, subir las cuotas del agua potable en perjuicio de la ciudadanía, los tiempos no están para eso.



Mucho le agradezco al Psic. Joaquín Rosas Garcés, el apoyo que le pueda dar a esta queja en este diario digital.