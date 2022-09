Reporta intenso tráfico en calle Obreros Textiles de Xalapa

Buena tarde.Me gustaría que por medio del presente las autoridades correspondientes al intenso tráfico de esta nuestra cd Xalapa, pongan cartas en el asunto.En la calle Obreros Textiles casi esquina con la calle Juan de la Barrera, se encuentra la escuela Morelos, institución de renombre en nuestra bella ciudad; en dicha institución, algunos de los padres y/o madres de familia que acuden a dejar a sus hijos(as) dejan estacionados sus autos sobre la avenida justo en la puerta de la escuela, incluso hasta se bajan de sus vehículos, dejándolos obstruyendo el libre tránsito, sumando aún más al tráfico vehicular que se acumula desde la avenida Rébsamen; en días pasados, se instaló una grúa, así como oficiales de tránsito, a los cuales en repetidas ocasiones mencionado por ellos mismos, los conductores les han hecho la sugerencia de colocar conos separadores de carril exclusivo para la escuela, para evitar se estacionen y puedan permitir el libre tránsito de los demás vehículos, sin embargo comentan que los quitan, que a las personas no les interesa en lo más mínimo la vialidad.Incluso aun estando ellos ahí no les importa y se bajan de sus unidades, invito a las autoridades a que se den una vuelta alrededor de las 7:30 y hasta las 8:00 am para que vean el problema del cual hablo y puedan solucionar esta problemática.Gracias.