Reporta PC saldo blanco por fuga en ducto de amoniaco, en la zona sur

La Secretaría de Protección Civil Estatal reportó saldo blanco tras la fuga de amoniaco en un ducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ocurrida en el municipio de Nanchital.Más de 2 mil personas han sido evacuadas hasta el momento en Nanchital y la congregación de Mundo Nuevo en Coatzacoalcos.Guadalupe Osorno Maldonado secretaria de PC, dijo que hasta el momento no hay personas lesionadas, ni hospitalizadas, sólo han brindado atención por malestares en ojos y garganta, asimismo, expuso que personal de la empresa petrolera ya se encuentra en la zona para atender el daño en sus instalaciones.“Hasta el momento tenemos saldo blanco, no tenemos personas lesionadas, algunas si con malestares, pero que han sido atendidas cuando llegan a los refugios. Desde ayer Petróleos Mexicanos está en la zona, están personas de muy alto rango que tienen capacidad de toma de decisiones, que además tienen mucha experiencia operativa para la compostura de afectaciones de ductos”, comentó.Aunque PEMEX ya hizo los cortes en el ducto, aún continúa la fuga de amoniaco, toda vez que persiste el gas acumulado en la zona de la fractura. Sin embargo, afirmó que todo se mantiene controlado.“Lo que pasa que sí está saliendo un poco de amoniaco. Hicieron los cortes correspondiente, como ustedes saben, hacen el corte en una zona y queda todavía producto en el ducto. Es importante también decir que el amoniaco tiende a asentarse en el ducto, no es como otro tipo de gases que se disipa, sino que todavía queda en el ducto. Es por eso que todavía está la fuga. Sin embargo está controlada, pues no hay más producto que esté pasando, sólo ese que está en ese pedazo de ducto”, explicó.Al visitar el INAPAM en Coatzacoalcos, Osorno Maldonado sostuvo que este viernes por la tarde sostendrá una reunión con representante de la empresa para que les brinden un informe de los trabajos realizados y el tiempo que podría durar para solucionarlo.Cuestionada sobre la misma situación que se presenta en el tramo carretero Coatzacoalcos-Minatitlán, la entrevistada insistió que también tratarán ese tema aprovechando la presencia del personal de PEMEX.