Reporta sector restaurantero de México cierre del 30% de establecimientos en 2020

A nivel nacional en 2020 el sector restaurantero reportó el cierre del 30 por ciento de sus establecimientos debido a la pandemia por el COVID-19, señaló el Presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Daniel Martín Lois.



Aun cuando los últimos dos meses del año fueron un respiro para el sector, porque se les permitió ampliar la capacidad para operar, precisó que los cierres es una situación que refleja en Veracruz, giro que fue de los más impactados por la crisis sanitaria.



El cierre de año fue bueno, pero no como estaban acostumbrados.



"La verdad es que nos dio un respiro, noviembre y diciembre dio un pequeño respiro a la industria turística en general, no estamos ni cerca de los números que nos hubieran encantado, pero debemos estar tranquilos que sí hemos podido trabajar".



Aunque ya está despegando la ocupación restaurantera, la recuperación no está cerca.



"Tardaremos en recuperarnos uno o dos años de esta situación", aseveró el representante de la CANIRAC.



Para el sector restaurantero, el inicio de año deja la incertidumbre por el riesgo del aumento de los casos del nuevo coronavirus y el retroceso en el semáforo epidemiológico.



Confían en que el estado se siga manteniendo bien, que avance a verde.



"Esperamos que sigamos en semáforo amarillo o verde y no se repunte como en otros estados vecinos como Puebla y aledaños en donde vuelven estar en rojo. No bajar la guardia para no regresar a los cierres".



Los últimos días del año fueron buenos y la afluencia de turismo ayudó a reactivar la industria restaurantera.