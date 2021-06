Reporta Veracruz 177 contagios y 111 muertes por COVID en última jornada

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta 61 mil 683 (+ 177 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 140 mil 122 eventos estudiados.



En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 524 y sospechosos 222. Ya son 50 mil 678 las personas recuperadas y mil 154 permanecen en vigilancia.



Tocante a fallecimientos, suman 9 mil 851 (+ 111 nuevos); al tiempo que se contabilizan 67 mil 762 resultados negativos y 10 mil 677 sospechosos acumulados.



Los síntomas frecuentes en enfermos por coronavirus son fiebre, tos, dificultad al respirar, dolor muscular, en huesos, cabeza, garganta y pecho. Mientras que la dificultad respiratoria, ataque al estado general, inicio súbito y respiración rápida constituyen los signos de complicación; por ello, quienes presentan padecimientos crónicos no transmisibles son los que más deben ceñirse a las medidas sanitarias.



Por otra parte, los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) hacen un llamado a prevenir enfermedades como el VIH-SIDA, mediante la detección oportuna con la prueba rápida disponible en las unidades médicas.



Cabe aclarar que el examen es gratuito, rápido, efectuado por personal especializado, bajo estricta confidencialidad, con total respeto a los derechos humanos y no discriminación. A las mujeres gestantes se recomienda practicárselo dos veces con el fin de evitar la posible transmisión al bebé.



A través de este medio la población seguirá teniendo acceso a información real y puntual sobre el panorama epidemiológico, así como lo referente a la atención en centros hospitalarios, ya que es un derecho de todos conocer las medidas implementadas para combatir la pandemia.



Puedes reportar síntomas al 800 0123 456 y consultar las convocatorias del Plan Nacional de Vacunación, además del Semáforo Epidemiológico, en la página http://coronavirus.veracruz.gob.mx.



¡Está funcionando, no aflojemos!