Reporta Veracruz 61 mil 182 contagios de COVID-19, 88 más que ayer

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta 61 mil 182 (+88 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 138 mil 468 eventos estudiados.



En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 524 y sospechosos 230, principalmente en Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos. Ya son 50 mil 336 los pacientes recuperados y mil 143 permanecen en vigilancia.



Los fallecimientos suman 9 mil 703 (+ 11 nuevos), mientras que los resultados negativos acumulan 66 mil 504 y los sospechosos en investigación 10 mil 782.



Etapa 3 del Plan de Nacional de Vacunación, bajo la Estrategia de Vacunación Masiva



Se exhorta a la población a estar pendiente de los anuncios oficiales sobre el Plan de Vacunación en http://coronavirus.veracruz.gob.mx, ya que a partir de mañana habrá cuatro nuevas macrosedes para la inmunización de personas entre los 50 y 59 años de edad. Igualmente, permanecerán las anunciadas con anterioridad.



28 de mayo:



• Chiconquiaco (sede), Acatlán, Landero y Coss.

• Tlaltetela.



29 de mayo:



• Ixtaczoquitlán.



29 y 30 de mayo:



• Huatusco (sede), Zentla y Sochiapa.



Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a los municipios, particularmente a Xalapa y Coatzacoalcos que están en semáforo naranja (riesgo alto), a no descuidar las medidas preventivas a fin de no retornar al rojo (riesgo máximo); sobre todo, evitando las aglomeraciones en espacios públicos.



En cuanto a los demás, es un error pensar que debido al color verde (riesgo bajo) en que está ubicado el estado de Veracruz ya no hay peligro de contagio; no debemos confiarnos.



Ante dudas sobre síntomas y dónde acudir no olvides que tienes a disposición el número gratuito 800 0123 456.



¡Está funcionando, no aflojemos!