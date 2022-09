Reporta Veracruz 7 casos confirmados y 3 sospechosos de viruela símica

El secretario de Salud de Veracruz, Gerardo Díaz Morales, dio a conocer que ya hay siete casos confirmados de viruela símica en la Entidad y tres más están como sospechosos y en estudio para confirmarlos o descartarlos.En entrevista posterior a la Guardia de Honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, aseguró que durante varios días ha habido incrementos en los casos confirmados, gracias a la estrategia de vigilancia epidemiológica implementada.“Tenemos siete casos confirmados y gracias a la estrategia de vigilancia epidemiológica estamos investigando todo tipo de lesión dermatológica. Cualquier lesión dermatológica la estudiamos aunque no quiere decir que sea viruela símica, tenemos tres casos sospechosos”, expuso.Además precisó que por protocolo toda lesión dermatológica se está analizando para descartar o confirmar dicha enfermedad.Con relación a las campañas para atender a la población afectada por las lluvias al centro y sur de Veracruz, dijo que desde el 12 de septiembre la dependencia a su cargo está activada con 273 centros de salud, 23 hospitales, 37 ambulancias disponibles y atendiendo directamente en todos los municipios."Estamos otorgando medidas de protección, de prevención, estamos entregando consulta de atención, no ha habido nada qué lamentar, implementando las acciones de riesgo sanitario en cuanto nebulizaciones o fumigaciones, vamos a continuar y posteriormente durante 10 o 12 días que es cuando se presenta el mosquito y los vectores", precisó.Ahondó que dentro de las consultas han detectado a personas con dermatosis o dermatitis y cuadros diarreicos, respiratorios y otros padecimientos "menos banales"."Hay 37 brigadas y los albergues todos tienen el servicio médico con los módulos de atención multidisciplinarios", comentó al indicar que no ha habido daños a la infraestructura sanitaria por las inundaciones en estas zonas, únicamente encharcamientos.Asimismo, apuntó que está garantizado el abasto de medicamentos para las personas presentes en los albergues y en las unidades de salud disponibles para su atención."Y si por algunas situaciones de origen internacional no hubiese el medicamento, damos la instrucción que de adquiera 24 horas después y surtir el medicamento total a nuestros usuarios. El surtido de recetas está por arriba del 90 por cierto", aseveró Gerardo Díaz Morales.