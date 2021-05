Reportan 3 robos diarios de taxis en el Estado; piden retenes de SSP

Apolinar Díaz Luna, coordinador del Consejo de Transportistas del Estado de Veracruz, lamentó que el robo de unidades modalidad taxi, aún sigan siendo un blanco fácil para los ladrones.



"Este es un problema que no hemos podido erradicar. Los robos están al día. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp a nivel estado donde diariamente se reportan vehículos que se los roban".



Detalló que un promedio de 3 unidades son robadas diariamente, cifra que aunque no es alarmante, genera un problema para los concesionarios y las familias.



"El que más se roban es el modelo Tsuru. Nosotros hemos implementado horarios y sugerimos a los conductores que no conduzcan a altas horas de la noche o que intuyan cuando el servicio se los piden a una comunidad alejada".



Denunció que los coches que aparecen es porque suelen utilizadas para delinquir.



"El que sale más perjudicado es el concesionario y las familias, porque para recuperarlo se ve envuelto en trámites y en la Fiscalía General del Estado es muy tardado. Hay situaciones que han tardado un año o año y medio, aquel que lo libera en medio año, es muy afortunado", concluyó.



Taxistas piden que SSP instale otra vez retenes



Evelia Sánchez Morales, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Taxistas y Anexos del Estado de Veracruz, pidió a las autoridades estatales colocar nuevamente los retenes que había en las entradas y salidas de algunos municipios de la entidad.



"Anteriormente estaban los retenes. Hemos venido pidiendo que otra vez se implementen esos retenes en las salidas en los puntos estratégicos para que nos puedan estar monitoreando".



Y es que dijo, hay varias mujeres taxistas que en ocasiones se sienten inseguras, por lo que sería necesario retomar esta estrategia de seguridad.



"Es algo que le pedimos muy encarecidamente al Secretario de Seguridad, que nos apoye en ese aspecto a los taxistas. Hay ciertos lugares donde sí hay pero en otros se quitó. Se evitarían muchos asaltos", reiteró.



Para finalizar, exhortó a la SSP, atienda el llamado de regresar estos puntos de inspección, pues hasta el momento desconocen el por qué los quitaron.