Reportan aumento de casos de COVID-19 luego de fiesta patronal en Ayahualulco

Luego de los eventos realizados en el marco de la fiesta patronal en honor a Santiago Apóstol en el municipio de Ayahualulco, ciudadanos han denunciado el incremento de casos positivos de COVID-19, pero además de decesos, principalmente en comunidades como El Tepeyac y Xoquitla.



Al mismo tiempo lamentaron que quienes atienden a los enfermos son médicos particulares, ya que en los servicios de Salud no hay doctores ni medicamentos.



“Después de la fiesta, ha incrementado el número de decesos y casos positivos en nuestro municipio. Los médicos particulares son quienes atienden estos casos, pues el Centro de Salud como siempre no hay medicamento ni personal médico”.



Y es que reprocharon que el Ayuntamiento haya organizado un baile masivo a finales del mes de julio con motivo de las festividades patronales, lo que “disparó” los contagios en ese municipio.



“Hubo mucha inconsciencia de las autoridades, haciendo un baile masivo sabiendo que iban a ir muchas personas, que costaba esperar un año más para estos festejos y ahora está la tragedia”.



Por ello, hicieron un llamado al resto de la población, a no acudir a velorios y funerales, a salir solo a lo indispensable, a usar el cubrebocas y guardar la distancia.