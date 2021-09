Vecinos del fraccionamiento Floresta reportaron el avistamiento de un cocodrilo en la Laguna Malibrán, el cual aseguran ambientalistas no representa riesgo pero sí debe ser monitoreando y debe evaluarse si debe ser reubicado.



A decir de Sergio González, presidente de la asociación civil "Earth Mission", se trata de un reptil de la especie moreletii que si bien causa temor su presencia, se puede coexistir, dado que son los humanos los que han invadido esta área.



"Recibimos el reporte del avistamiento, pedimos a la gente esté pendiente y que aprenda a vivir con ellos, aquí lo importante es que es el hábitat natural de los animales y nosotros hemos estado llegando al hábitat de ellos, si llega a salir a la calle lo capturamos y reubicamos pero mientras esté ahí, no representa ningún peligro”, dijo.



Este reptil no llegó solo, probablemente fue liberado en la laguna, considera el ambientalista, dado que cerca del puerto hay una Unidad de Manejo Ambiental de cocodrilos de esta especie, pudo provenir de ahí.



Señaló que no es extraño que las personas obtengan los permisos para adquirir un cocodrilo y cuando crecen ya no pueden mantenerlos en casa.



“Hay que recordar que aquí cerca de la conurbación, en La Antigua, tenemos una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), una granja de cocodrilos que vende de manera legal las crías de cocodrilo, algunas personas compran ese tipo de mascotas y cuando ya están más grandes y el manejo es más complicado o no tienen las áreas adecuadas para la contención de estos animalitos, pues se les hace muy fácil liberarlos en los cuerpos de agua pero es imposible que este animal haya llegado desde otro cuerpo de agua hasta aquí”.



Recordó que la liberación debe ser con permiso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.