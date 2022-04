Buen día:Vecino solicita que abran más las válvulas, pues no sólo son 2 días sin agua, sino 4 o más por este problemaPor este medio les envío un cordial saludo, y también muy respetuosamente quiero pedirles que a través de este portal tan importante, hagan pública la siguiente petición por favor.Soy vecino de la colonia Rubén Pabello Acosta, la cual según el programa de distribución hidráulica de CMAS, se ubica en el macro sector 1.Quiero pedirles de favor a los encargados de enviar a las cuadrillas que abren las válvulas, que tomen en cuenta que en las partes altas de la colonia no sube el agua a los tinacos que tenemos.Eso nos afecta a varios vecinos, pues ya no sólo son 2 días sin agua, sino 4 o más en el que el vital líquido no sube, es por ello que les pido por favor abran un poco más las válvulas para que tenga presión y así tengamos agua.Muchas gracias.