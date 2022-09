Reportan balaceras en Cerro Azul, norte del Estado; suspenden clases este miércoles

Entre las 4:30 y 6:30 horas de este miércoles, se registraron balaceras en esta ciudad petrolera, en la zona norte del Estado, lo que provocó zozobra durante la madrugada y al amanecer. Las clases fueron suspendidas para este día.Residentes de la ciudad compartieron en redes sociales que se escucharon detonaciones en el rumbo de la colonia Vicente Guerrero, adelante del punto donde se ubica el emblemático Pozo 4 de PEMEX.La balacera habría sido entre elementos de la Policía Municipal y un grupo de civiles, específicamente en la calle Cerro Azul, zona que se encuentra acordonada, con presencia de decenas de elementos en una veintena de patrullas, tanto del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policías Municipales de Cerro Azul y de la vecina ciudad de Álamo, así también de la Marina.Hasta el momento las autoridades no han emitido comunicado oficial, por lo que las especulaciones generan mayor inquietud, pues se habla de “varios muertos”, ante lo cual se esperaba presencia de peritos y agentes ministeriales, pero sin confirmación alguna.“Amigos y amigas que nos siguen desde la Ciudad de Cerro Azul extremen precauciones, ya que llega a nuestro grupo en Facebook reportes de detonaciones de arma de fuego.“Por lo anterior escuelas como la Secundaria Constituyentes de Querétaro, Jesús Romero Flores, Secundaria Técnica 87, Primaria Venustiano Carranza optaron por suspender clases presenciales con la finalidad de resguardar la integridad física de los alumnos. Tomen sus precauciones y resguárdense”, se difundió en redes.También por mensajes de WhatsApp, entre docentes se indicó que la Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), con sede en Tuxpan, a través de supervisores escolares determinó la suspensión de actividades por este día en todas las escuelas de la ciudad en el nivel de Educación Básica y Media Superior, es decir, desde preescolar a bachillerato.El único plantel que no suspendió actividades fue el Instituto Tecnológico de Cerro Azul, mientras que el CBTis tenía programado asueto debido a la conmemoración de eventos de aniversario.Entrevistado al respecto, el delegado regional de la SEV, Onésimo Pérez Ramos, confirmó que, por acuerdo de directores y padres de familia, se determinó inactividad escolar para resguardo de los estudiantes ante la situación de emergencia, mientras que en las próximas horas habrán de valorarse las condiciones a fin de determinar si se lleva a cabo o no el desfile del 16 de septiembre.Tras las horas de zozobra al amanecer, la ciudad vive una tensa calma en este momento, con familias que han optado resguardarse. “Tenemos miedo de salir. Cerro Azul se ha puesto muy feo”, compartió una residente de la colonia El Cuatro, ubicada en inmediaciones de la zona de los hechos de esta madrugada.