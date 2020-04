Reportan brote de COVID-19 en convento Madres Clarisas Capuchinas, en Boca del Río

El convento de las Madres Clarisas Capuchinas, en Boca del Río, registra un brote de COVID-19 y ocasionó la muerte de una de las religiosas, confirmó la madre Superiora, Bertha Molina Corro.



Son en total 6 casos diagnosticados, por lo cual el lugar se encuentra aislado y las 5 madres que aún están en observación están siendo atendidas en el mismo monasterio.



En total son 11 las hermanas que viven en el convento, actualmente son 4 las que aún están a salvo del virus.



"Son 6 hermanas que están en cuarentena, ya se les hicieron los estudios y dicen que ellas aún no requieren estar en el hospital y aquí estamos llevando las medidas que se nos están dando y están dos doctores de cabecera que están totalmente al pendiente y una servidora, estoy enlazada con ellos y estamos al pendiente", dijo.



La madre Superiora señaló que el fallecimiento de una de las hermanas se registró el sábado 18 de abril, 3 días después de enfermarse y fue atendida en el Hospital Regional de Veracruz.



Precisó que, en ese caso, presentaba padecimiento del corazón y eso complicó el tratamiento del COVID-19.



"Falleció el sábado a las 9 de la noche, la hermana estaba enferma de sus venas, padecía del corazón, dice el doctor que por eso fue presa rápida para el virus, como no estaba bien enferma de gripa y la sangre no tenía oxígeno fue presa facilísima, nos agarró por sorpresa, el jueves empezó mal y fue rapidísimo esto".



Dos médicos del monasterio son los que atienden a las 5 monjas y requieren apoyo para mantenerlas en vigilancia, les llegó ayuda de caretas pero son desechables.



Asimismo, necesitan trajes especiales para ellos y las hermanas que aún no están contagiadas.



"Nos mandaron hace 4 días unas caretas pero hay que renovarlas y necesitamos unos trajes especiales, necesitamos esa ayuda", dijo.



La madre Superiora puso a disposición de la ciudadanía el número de cuenta de HSBC 4213166062568591 a nombre de María Carmen Ramírez Ramírez, para quienes deseen donar para adquirir el equipo.



Quienes deseen donar directo es el convento, se ubica en avenida las Palmeras 92, entre España y Álamo del fraccionamiento Lomas del Mar, en Boca del Río.