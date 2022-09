Reportan comerciantes buena venta de artículos patrios tras pandemia

La pandemia de COVID-19 nos hizo valorar más nuestros orígenes, indicó Cecilia Santos, comerciante de artículos patrios, esto al reconocer un gran interés de parte de las personas por adquirir ropa y accesorios alusivos a estas fechas, pues apunta que antes de la pandemia había cierta apatía.“Antes de la pandemia veíamos que todo esto se estaba perdiendo y afortunadamente en esta fecha, pues yo veo que la mayoría de la gente que antes no festeja o no le daba la importancia, todo esto (la pandemia) vino a sensibilizarnos, de alguna forma a valorar más lo que son nuestros orígenes”.Ubicada en la esquina de las calles Revolución y Manlio Fabio Altamirano, en el centro de esta ciudad, Cecilia pone a disposición de las y los xalapeños diversos artículos para conmemorar los 212 años de la Independencia de México, la comerciante destacó un leve incremento de los precios derivado de la inflación en las materias primas, así mismo aseguró que algunas prendas son de manufactura cien por ciento mexicana.Por mencionar algunos, el conjunto de falda y blusa en talla 6 tiene un costo de $180 pesos, mientras que la blusa sola en talla 4 tiene un costo de $120 pesos, estos varían de acuerdo a la talla y si se buscan en conjunto o sólo la blusa.Para los más pequeños de la casa hay juegues típicos de madera, guitarras y tambores, los clásicos sombreros que van desde el más grande hasta el más pequeño y sí, con más pequeño se hace referencia a aquellos que pueden llevar las mascotas, para no dejar a ningún integrante de la familia sin su atuendo mexicano.Uno de los artículos más pedidos son las banderas de México, Santos mencionó que maneja desde las más pequeñas con costos de $10 y $15 pesos, hasta las más grandes cuyo costo es de $350 pesos.