Reportan desabasto de agua en colonias de Teocelo

Habitantes de distintas colonias de Teocelo denunciaron que desde hace cuatro días no cuentan con el servicio de agua, situación que dijeron ya es desesperante debido a la contingencia sanitaria que se vive.



De acuerdo a los pobladores, la poca agua que llega a algunos hogares es turbia, por lo que no pueden usarla para las labores de limpieza.



“El Ayuntamiento solo se molesta en publicar que por lluvias el agua está turbia y eso es todo, que en todo el municipio no se tiene agua y que no se ve para cuando, ahora argumentan que se rompió una válvula pero eso ya son puros cuentos”, señalaron.



Y es que comentaron que es indispensable contar con el servicio en estos momentos de emergencia por el COVID-19, pues se requiere para el lavado de manos y la limpieza de sus casas.



Los ciudadanos acusaron que esta situación se debe a la falta de mantenimiento y el mal uso que se le da a la planta potabilizadora de agua, por ello urgieron a las autoridades a reparar los daños y dotarlos del vital liquido.



“El personal a cargo no la sabe utilizar, el actual cargo lo ostenta el compadre del alcalde quien no da una y desconoce todo referente al agua en Teocelo, no sabe que la planta lleva insumos que son necesarios para su adecuado uso, y que cada vez que llueve se desperdicia toda el agua de los tanques de almacenamiento por la falta de mantenimiento, teniendo a la población sin el vital líquido, y sobre todo en esta temporada de cuarentena”, señaló un habitante.



Por su parte, el Comité Ciudadano Pro Agua de Teocelo en su página oficial de Facebook instó al personal del servicio municipal de agua tomen las medidas correspondientes para que las familias puedan disponer de agua limpia para el aseo de manos y limpieza en esta contingencia.