Reportan dos desapariciones en Tihuatlán

En casos distintos, una mujer y un hombre fueron reportados como desaparecidos, sin que hasta ahora se tengan indicios sobre su posible paradero, ante lo cual se solicitó apoyo de la comunidad en su búsqueda.Se trata de la joven Dalila de la Cruz Maldonado, de la localidad La Isla Kilómetro 10, de este municipio, en el norte de Veracruz, cuyos familiares reportaron su desaparición y difundieron fotografías en redes sociales, para pedir a la comunidad que se sumen a su búsqueda.Indicaron que, en caso de saber sobre su paradero, se pueden comunicar con Gloria, Reyna y Any Maldonado, a los números de teléfono 746 115 9602 y 782 244 5739.En el reporte se explicó que la mujer, de 35 años de edad, es soltera, sin hijos y no tiene novio, por lo que descartan que se haya fugado por voluntad propia.Detallaron que Dalila de la Cruz salió hace 12 días de su casa para ir a trabajar en la ciudad de Poza Rica, donde se dedicaba a la venta de chicharrones de puerco.Asimismo, la Comisión estatal de búsqueda emitió la ficha de desaparición de Ignacio Alejandro Céspedes Domínguez, de 31 años, 1.75 metros de estatura, ojos de color café oscuro, piel morena clara, cabello negro, corto y ondulado, quien desapareció en la localidad Plan de Ayala desde el pasado 17 de julio.Dicha persona requiere tratamiento médico especializado, y como seña particular se refiere que tiene saltado el hueso del codo derecho y ausencia de pieza dental.La instancia agregó que se considera que la integridad física de la persona puede encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito, por lo que solicitó que si alguna persona tiene datos sobre su paradero lo comunique al teléfono 228 319 3187.