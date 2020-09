Reportan evolución favorable de cuatrillizos nacidos en Córdoba

Lucas, Tayde, Irina y Mario, los cuatrillizos que nacieron el pasado 30 de julio en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 8, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Córdoba, siguen evolucionando bien, permanecen en incubadoras y sin apoyo de oxígeno.



"Van ganando peso, además ya reciben visitas de sus padres, quienes incluso aplican la técnica mamá canguro para propiciar el apego, fortalecer el vínculo afectivo y fomentar la succión al seno materno”, indicó el pediatra neonatólogo encargado de atender a estos bebés en el cunero patológico, Augusto Rafael Aguilera Joaquín



El médico explicó que estos niños tuvieron 32 semanas de gestación, y a los pocos días de nacidos, surgió la sospecha de que estuvieran contagiados de SARS-CoV-2, ya que la madre presentó síntomas de COVID-19, y fue trasladada al Hospital General Regional (HGR) en Orizaba, y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



Los cuatrillizos fueron sometidos a la prueba, al igual que la madre y fueron llevados al área de neonatología del HGZ No. 8, en Córdoba. "Los cuatrillizos permanecieron aislados, lo que constituyó otro reto para atenderlos, sin embargo, se logró el objetivo: dar seguimiento a sus respectivos tratamientos”.



El pediatra apuntó que el posible contagio fue descartado y el servicio se normalizó. Actualmente permanecen en incubadoras y sin apoyo de oxígeno, además explicó que el primer cuatrillizo en nacer fue un varón que pesó un kilo 300 gramos; la segunda fue una niña, de 900 gramos, la tercera fue otra niña de un kilo; y el cuarto fue un varón de un kilo 200 gramos. Los nacimientos se registraron con un minuto de diferencia entre cada uno.



"Al nacer, tres de ellos presentaron datos de dificultad respiratoria leve y les fue aplicado un medicamento llamado surfactante pulmonar, que mejoró en forma considerable su función respiratoria, de forma tal que el apoyo externo para su adecuada oxigenación, sólo lo tuvieron algunos días".



"Además recibieron alimentación parenteral que es una mezcla de alimentación especial líquida que se provee a la sangre a través de un catéter intravenoso y transfusiones sanguíneas para combatir la anemia que presentaban".



El pediatra comentó que fue necesario intubar a uno de los varones y se le conectó a un ventilador mecánico para favorecer su respiración. “Sólo fueron unos días y al presentar mejoría, le fue retirado”.



Belinda Jiménez Vélez y Gabriel Ernesto Pérez debutaron como padres con este embarazo; comentaron que no esperaban que fueran cuatro, por lo que el recibir la noticia en los primeros meses del embarazo, reaccionaron con sorpresa, miedo y emoción.



Belinda conoció a sus bebés casi tres semanas después de su nacimiento, debido a que su estado de salud se complicó y permaneció cuatro días en la unidad de cuidados intensivos del HGR en Orizaba, aunado a la sospecha de que ella y sus hijos padecían COVID-19 y fueron aislados. Ella fue dada de alta el pasado 4 de agosto.