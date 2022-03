Reportan incendio en la Barranca del Vidrio, en la zona centro del Estado

Más de 20 brigadistas de diferentes dependencias y gente de la comunidad trabajan para controlar y sofocar el incendio en el paraje Barranca del Vidrio, ubicado entre los municipios de La Perla y Mariano Escobedo.De acuerdo con la información de la Comisión Nacional Forestal, desde ayer se está atendiendo la conflagración con apoyo de las brigadas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAFOR, SEDEMA y voluntarios de las comunidades.Hasta el momento no se sabe el número de hectáreas afectadas y será hasta que sea sofocado cuando se conozca la cifra exacta.En este sentido, el encargado de la CONAFOR, Héctor Mota, indicó que en la zona donde es atendido este incendio forestal no hay señal, por la cual no se tienen mayores datos pero cuando los bomberos forestales arriben a base también se conocerá cuál fue la causa que lo provocó.Indicó que en todo el Estado el único incendio forestal que hasta esta mañana se encuentra activo, es el del paraje ubicado entre los municipios de La Perla y Mariano Escobedo.