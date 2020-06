Reportan más muertes por “causas desconocidas”, en Ayahualulco

Un grupo de pobladores de Los Altos, en el municipio de Ayahualulco, dieron a conocer que en los últimos cuatro días fallecieron cinco personas más por causas desconocidas, esto sin que ninguna autoridad investigue el motivo de esta situación.



Y es que apenas el pasado 21 de mayo, algunos habitantes alertaron que en un mes ya sumaban 18 fallecimientos, dato que confirmó el alcalde de ese lugar, Filiberto Morales Rosas, quien en su momento solicitó la intervención de las autoridades de Salud.



Aunque una cuadrilla sanitaria del Ayuntamiento y otra más de la autoridad Estatal acudieron al siguiente día a sanitizar las calles de esa localidad, la mayoría de los pobladores se resistieron y esto no se llevó a cabo.



Sin embargo, la emergencia continúa y comentan que desde el pasado viernes hasta este martes, ya suman otros cinco casos más de muertes que según estos ciudadanos, tenían síntomas como tos, fiebre y gripa.



“El viernes murió el señor ‘N’, el sábado un joven que se llama ‘N’, el domingo murió un señor que se llama ‘N’, ayer lunes muere su suegro del señor ‘N’ y hoy fallece la vecina del señor ‘N’, además de familiares que están infectados. De la calle Galeana que no quisieron que se sanitizara ya suman 3 muertes más y la gente metida en los funerales sin tomar ninguna precaución”, señalaron.



Asimismo, lamentaron que en estos últimos días, la Unidad Médica situada en esa comunidad ya no está atendiendo a pacientes, pues refieren que no tienen medicamento para tratar ninguna enfermedad, por lo que hay quienes recurren a un doctor particular mientras otros no reciben atención médica por falta de recursos.



“La Unidad Médica no recibe a nadie, los que mueren y atienden son con un doctor particular del pueblo, en la clínica ya no porque el doctor les dice que no tiene medicina y no tiene caso que los atienda, además de que si van ya malos con tos o gripa, ya nos los puede atender”, detallaron.



También añadieron que luego de que una parte de pobladores se negaran a que se hicieran labores de sanitización, ninguna autoridad regresó a Los Altos, por lo que asumen que los están dejando morir.



“Ya no entró ninguna autoridad ni municipal ni estatal, la semana pasada pusieron el arco de sanitizacion y fueron los de Tlalconteno a quemarlo pero nos están dejando morir. Lo que pedíamos es que las autoridades vieran las causas del porqué de las muertes pero nos dejaron solos”, lamentaron.



Por otra parte, dijeron que ante la falta de atención del médico del sector salud, tampoco hay quien expida las causas de las muertes, por lo que aseguraron que por lo menos una persona fue velada y enterrada sin permisos municipales ni con la correspondiente acta de defunción.



“No se permite enterrar a nadie sin que haya un permiso y un acta de defunción pero ya hubo una persona que no saben de que murió, ya lo enterraron, nada más así como murió lo velaron y enterraron”, finalizaron.