Reportan nuevo atraco en colonia Flores Magón de Veracruz; piden reforzar vigilancia

Continúan los atracos en la colonia Flores Magón, de la ciudad de Veracruz, en esta ocasión amantes de lo ajeno robaron la batería de un vehículo particular.



A decir del joven Gerardo, quien es el propietario del vehículo al que le robaron la batería, modelo Neón 2000, la mañana de este lunes estacionó su carro sobre la calle Francisco Xavier Mina entre Xicoténcatl y 16 de Septiembre de esta colonia.



Entró a trabajar y al salir, alrededor de las 15:30 horas, intentó arrancar su vehículo, pero este no reaccionó.



Procedió a abrir el cofre y se percató que la batería no estaba, por lo que llamó a elementos de Policía Naval quienes admitieron no poder hacer nada ya que no había fotografía o vídeo de los ladrones.



El joven mencionó que mientras los policías navales llegaron al lugar, salieron vecinos para comentar que en esta zona ya se han registrado intentos de robos a vehículos, a casas y robos a transeúntes.



Por ello, el afectado hizo un llamado al ayuntamiento de Veracruz y a las autoridades para reforzar la vigilancia en la zona, ya que de noche las luminarias no funcionan, además de que hay varias casas abandonadas y lotes baldíos en donde habitan vagabundos y jóvenes que consumen estupefacientes.