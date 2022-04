Reportan para Veracruz 43 nuevos casos de COVID-19 y 24 fallecimientos

La Secretaría de Salud (SS) da a conocer que, en las últimas 24 horas, Veracruz sumó 177 mil 886 (+43 nuevos) casos confirmados de COVID-19, luego de 356 mil 843 estudios practicados.Hay 539 positivos y 141 sospechosos activos, al tiempo que van 161 mil 036 pacientes recuperados y permanecen en vigilancia 538.Los fallecimientos suman 16 mil 312 (+ 24 nuevos), contabilizando un total de 164 mil 097 resultados negativos y 14 mil 860 sospechosos acumulados.Para seguir aminorando los contagios y que no se disparen durante las vacaciones de Semana Santa, la SS exhorta a quienes no han sido inmunizados a hacerlo.“El objetivo es que a finales de abril alcancemos la mayor cobertura, si no es que la totalidad de vacunados”, expresó el titular de la dependencia, Roberto Ramos Alor.Las personas de 18 a 29 años, rezagados de todas las edades y embarazadas, podrán recibir su refuerzo de acuerdo con el siguiente orden:08 de abril• Acatlán.• Acayucan.• Apazapan.• Camerino Z. Mendoza.• Cosamaloapan.• Emiliano Zapata.• Fortín.• Huatusco.• Isla.• Ixhuatlán del Café.• Ixtaczoquitlán.• Martínez de la Torre.• Medellín.• Miahuatlán.• Minatitlán.• Papantla.• Platón Sánchez.• Río Blanco.• Tempoal.• Tlaltetela.• Tlapacoyan.• Zongolica.08 y 09 de abril• Álamo.• Boca del Río.• Catemaco.• Coatzacoalcos.• Coatzintla.• San Andrés Tuxtla.• Tuxpan.• Veracruz.Del 08 al 10 de abril• Coatzintla.09 de abril• Atzalan.• Chalma.• Comapa.• Coscomatepec.• Jalacingo.• Manlio Fabio Altamirano.• Orizaba.• Soledad Atzompa.• Soledad de Doblado.• Tampico Alto.Consulta en http://coronavirus.veracruz.gob.mx el Semáforo Epidemiológico vigente y el Plan de Vacunación. Ante síntomas leves llama al 800 0123456 y por algún evento de gravedad asiste al hospital más cercano.Todos los que faltan, ¡última llamada!