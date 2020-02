Reportan poste caído en puente peatonal del bulevar Xalapa-Coatepec

Psicólogo Joaquín Rosas Garcés:



Aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo y agradecer la oportunidad que su espacio periodístico nos brinda a los ciudadanos para exhibir los casos que nos afectan y que en ocasiones no son vistos por nuestras autoridades o que si son vistos, son ignorados mientras nadie se queje, y en esta ocasión me quejo del personal de Protección Civil de Coatepec en virtud de lo siguiente:



El día jueves 27 de febrero del 2020 acudí a una refaccionaria en el crucero del bulevar Xalapa-Coatepec y en el camino a la Orduña al utilizar el puente peatonal me encontré con que un poste del alumbrado público, golpeado por un vehículo hace ya algunos días (mínimo un mes) ahora está totalmente recargado en el mismo y con una punta dentro de él, situación que en la noche puede ocasionar un accidente a algún peatón que no alcance a verlo, precisamente por la oscuridad que genera dicho poste fuera de servicio. Anexo fotografías.



Agradeciendo de antemano la gentileza de su atención, espero que sea atendida esta situación antes de que genere algún accidente del que nadie querrá hacerse responsable.



Atentamente,



(...)