Reportan que desde hace 8 días no tienen agua en colonia Revolución de Xalapa

Buena tarde alcalorpolitico.com:Quisiera reportar que en la colonia Revolución, en algunas calles como Adolfo de la Huerta, Priv. Melchor Musguit, Roque González, Priv. Eulalio Gutiérrez entre otras calles, hemos cumplido 8 días sin agua.En estos últimos días dos veces sólo ha habido agua entre una y dos horas, además que liquido viene sin presión y no alcanza a subir a los tinacosTengo entendido que tandeos sólo son por uno o dos días y así consecutivamente, pero hay calles que no han tenido agua durante 8 días. Por lo que se ha respetado esos tandeos de manera adecuada.Ojala que CMAS pudiera resolver el problema, ya que no es la primera vez que nos dejan días sin agua. Considero que la Revolución es de las colonias a las que menos les surten el líquido, ya que tengo familiares de otros lados de la ciudad y no les falta el agua.En verdad que nos urge el agua, deberían ser parejos en toda la ciudad y así quizás podríamos tenerla todos.Gracias.