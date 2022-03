Reportan que en colonias de Coatepec no hay servicio de recolección de basura

Buen día:Quiero hacer público que en Coatepec tenemos problemas con la recolección de basura.Antes de pandemia, el camión recolector pasaba miércoles y sábado pero en distintos horarios, no tenía hora fija. Podía estar pasando hasta la medianoche pero entramos en pandemia y el servicio lo programaron sólo un día, el miércoles para las colonias Gachupina y Anáhuac, las calles Revolvemos, Quintana Roo.Pero ahora el descontento creció puesto que llevamos varias semanas que el camión de plano pasa cuando quiere, si bien nos va.Hace dos semanas no vino el miércoles, pasó hasta el domingo. La semana pasada no vino; afuera en las banquetas se pueden apreciar las bolsas y botes de basura. Esta semana no ha venido y los gatos y perros callejeros hacen sus averías.Hago un llamado a las autoridades para que pongan mayor atención, según en algunas publicaciones dicen que recibieron más camiones recolectores y resulta que el servicio está peor, es un desorden.Por favor, atento llamado a las autoridades y a que establezcan días fijos así como horarios.Muchas gracias por el apoyo.