El día de ayer 18 de junio, en la avenida Ferrocarril Interoceánico, entre Chapultepec y Américas, se encontraban reencarpetando unas máquinas; lamentablemente, rompieron mangueras que abastecen el líquido a las viviendas.



Un trabajador comentó que se repararían en ese momento mas no fue así y el agua se sigue regando; sabiendo que en varias colonias de Xalapa no hay agua y aunado con los tandeos, no es justo que no haya sido reparada.



Espero que puedan apoyarnos las autoridades y no se desperdicie tal líquido.