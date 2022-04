Reprochan “falta de seriedad” de Regidora IV de Xalapa; a reunión envió a su esposo

Acusan al Ayuntamiento de Xalapa por "tomar el pelo" y no tener seriedad en los acuerdos y reuniones de la Comisión Municipal de Atención a Personas con Discapacidad.Karina Martínez Vera, presidenta del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI), anunció en conferencia de prensa que tras varios intentos y reuniones con el Ayuntamiento, por fin se creó la Comisión Municipal de Atención a Personas con Discapacidad que tendrá las funciones del Instituto que también habían propuesto.Sin embargo, tras agendar una reunión para dialogar los planes de trabajo, no se presentaron los regidores que conforman la Comisión, en su lugar, se presentó el exregidor Silem García Peña, quien es esposo de la actual regidora IV, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez."Nos convocaron a reunión el día de ayer, ellos pusieron el día, hora y lugar, a la reunión no se presentó ¡ningún Regidor y ninguna regidora! Nadie que integre la Comisión, quien estuvo a cargo fue el esposo de la Regidora IV, quien por cierto no domina ni siquiera los términos adecuados para referirse a las personas en condición de discapacidad", dijo.Asimismo, señaló que las campañas de inclusión por parte del Ayuntamiento son una mentira, pues no se hace nada del trabajo que de verdad importa para la atención a personas con discapacidad."Las cosas que el Ayuntamiento publica son cosas que están totalmente alejadas de la realidad, hoy por hoy las personas en condición de discapacidad siguen siendo vulneradas", lamentó.Por su parte, el presidente de la asociación Transformando Sueños Invisibles en Visibles, José Antonio Santiago Lazcano, expandió la información acerca de la frívola reunión, la cual fue para él "una tomadura de pelo", pues no se encontraba la encargada de la Comisión y en su lugar, quien tomaría las decisiones es su esposo."Llegamos a la reunión donde nos habían citado, que era con la Regidora IV. Para mí es una toma de pelo enorme. Se llega la reunión, llega su esposo e irónicamente menciona la palabra: ‘Yo soy el esposo de la Regidora Cuarta y yo también tomo las decisiones y lo que diga ahorita ella lo va a hacer", revelóSeñaló que el cónyuge de la Regidora estaba dando parte de los trabajos que ya se estaban haciendo, como las modificación en el DIF Municipal pero que en ninguno momento quiso firmar acuerdos y oficios."Cuando yo le dije que habría que hacerlo en un papel, habría que firmarlo para que se tomaran en cuenta los acuerdos que se estaban mencionando, creo que le dio miedo. Me dijo que no, que creyéramos en su palabra, que él había sido Regidor hace 4 años", dijo.En este sentido y ante las actitudes tomadas por parte de las autoridades o en este caso de terceros, Santiago Lazcano insistió en que hace falta trabajo en materia de capacitación para la atención de este sector."Desde ahí tenemos que partir, se tienen que capacitar a las personas que están a cargo de puestos públicos que no tienen ni siquiera la experiencia necesaria para atender a una persona con discapacidad, no tienen la experiencia de ser empáticos", agregó.Por último, señalo de manera puntual los casos de accidentes por obras públicas como de agua potable, pintura, parques y jardines, etcétera, por lo que también hace falta capacitar a estos trabajadores y colaborar en equipo para general un cambio que ayude a personas en situación de discapacidad."Yo creo que es un trabajo en equipo de parte de las autoridades para que pueda llevarse a cabo un proceso de manera correcta (...) Creo que es el momento de alzar la voz y por esta razón queremos conformar el instituto para personas con discapacidad y que se está luchando por ese derecho", finalizó.