Reprochan poco avance en políticas para acabar con violencia hacia la mujer en el Estado

La falta de atención y políticas públicas hacia la violencia que sufren las mujeres son los principales pendientes que requiere atender la actual administración estatal, así lo consideró la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, Alma Celia San Martín.La activista afirmó que las mujeres en Veracruz siguen muriendo y desapareciendo, pues hasta el pasado 4 de marzo sumaban 23 asesinatos en lo que va del 2022."No hemos visto avances, no vemos una Fiscalía preocupada por la defensa de las mujeres, no vemos justicia hacia las mujeres; hay casos emblemáticos y vemos que ahí siguen, yo creo que avances a nivel estatal en esta cuestión no hemos tenido, como no los hemos tenido durante mucho tiempo. No estoy hablando sólo de esta administración, sino de todas", dijo.Feminista desde hace 20 años, Celia San Martín lamentó que las mujeres son una bandera política en campaña, donde incluso las mismas funcionarías de distintos niveles usan la lucha feminista como forma de promoción.Prueba de lo anterior es que sólo el 8 de marzo se acuerdan de las mujeres y sus derechos, consideró."Se ocupa el tema de las mujeres como una bandera, inclusive no nada más para los políticos hombres, sino para las políticas mujeres. Sobre todo vemos que el 8 de marzo salen a hacer sus foros, sus talleres, sus pronunciamientos pero durante el resto del año no vemos nada, por poner un ejemplo de la actual legislatura, no vemos a nadie trabajando con perspectiva de género, más bien vemos diputadas que están tratando de llevar agua a su molino", detalló.En materia de seguridad, insistió, los feminicidios siguen aumentando pero no el castigo de los responsables.Además, con la pandemia se incrementaron las agresiones a mujeres y este hecho dejó en evidencia las condiciones en que viven muchas mujeres con agresores en casa."Siguen asesinando mujeres, lo cierto es que son mínimos los casos que se han resuelto y cuando se detiene al presunto agresor, que regularmente es alguien de la familia, en algunos casos tiene que ver el crimen organizado y por eso ni tocarlo", lamentó la activista.Alma Celia San Martín agregó que en políticas públicas el pendiente es también muy extenso. Pues, aunque se dice que hay avances como la despenalización del aborto, no se ha trabajado realmente para que las mujeres puedan acceder a este derecho."Hay falta de cumplimiento de las alertas de género; tenemos 2 alertas, violencia feminicida y agravio comparado, en esta última se decretó que las mujeres pueden interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas pero estamos viendo que no se está cumpliendo por parte del Sector Salud, porque las mujeres siguen siendo revictimizadas cuando van a pedir la interrupción legal del embarazo a los hospitales (...) se queda en el papel", dijo.Finalmente, señaló que el avance principal es la visibilidad y conciencia de las mujeres cada vez más jóvenes para exigir sus derechos."Me alegro que las jóvenes salen a exigir, porque hace 20 años éramos sólo 2 compañeras y muchas veces se burlaban de nosotras, hoy las mujeres están alzando su voz", concluyó.