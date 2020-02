Reprochan que SCT no terminara de rehabilitar carretera Alvarado-Cosamalopan

El alcalde de Tlacotalpan, Christian Romero Pérez, reprochó a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) que no concluyó la rehabilitación de la carretera 175 Alvarado-Cosamalopan que atraviesa la perla del Papaloapan, aun cuando el compromiso había sido entregarla en noviembre.



Explicó que fue hasta el pasado viernes cuando iniciaron trabajos de asfaltado y aplanado del tramo que llega a la cabecera municipal, pero no les dio tiempo de terminar la obra.



“Están ahí tratando de dar patadas de ahogado porque han dejado esa carretera muchísimo tiempo y no les importa y al cuarto para el ratito la quisieron acabar y obviamente no pudieron, la verdad con esa carretera”.



Este camino es el único acceso vía carretera por el cual se puede llegar si se trasladan desde la zona centro y norte del Estado, dado que se esperaba un importante arribo de visitantes por las fiestas de la Candelaria, se había solicitado a la SCT estuviera en óptimas condiciones.



Incluso acusó al Director de la SCT en Veracruz, de ya no responderle.



“Lo que tenemos con la dirección de SCT, el director de Xalapa no ha dado respuesta. Yo lo he tratado de buscar mil veces y no me recibe", señaló.



La carretera 175 Alvarado-Cosamalopan, presenta socavones los cuales se generaron desde la temporada de lluvias.