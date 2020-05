Reproducen en cautiverio nueva especie de lagarto, nativo de Zongolica

Una nueva especie de Lagarto Escorpión, nativo de las altas montañas, fue reproducida en cautiverio por docentes investigadores del Tecnológico Nacional de México, Campus Zongolica.



Este reptil del género Abronia (Abronia sp.) se encuentra en proceso de descripción por la ciencia y son los primeros, en su especie, que se han podido reproducir en cautiverio, informó el biólogo, Erasmo Cazares, responsable de la Colección Científica del Tecnológico de Zongolica.



Destacó que dentro de sus actividades, incluye proyectos de conservación de anfibios y reptiles, así como los trabajos de evaluación de poblaciones silvestres y reproducción en cautiverio.



Sin embargo, ante la crisis sanitaria por la que transita el país debido a la pandemia del COVID-19, el biólogo Erasmo Cázares dijo que tuvo que trasladar parte del laboratorio y animales vivos a su casa para su resguardo y trabajo de investigación.



Nacen cuatro crías en marzo



El investigador dijo que, a principios de marzo del 2020 se presentaron las primeras cópulas en cautiverio de una pareja de lagartos de Abronia sp. Una hembra adulta de 110 mm de longitud hocico-cloaca (LHC) y 220 mm de longitud total (incluyendo la cola) y un macho adulto de 110 mm de LHC y 255 mm de longitud total. Tras una gestación de aproximadamente 55 días, se registró el nacimiento de cuatro crías, de entre 28 y 33 mm de LHC y de entre 0.60 y 0.63 g de peso.



“A la fecha se están realizando estudios de campo sobre la especie en la sierra de Zongolica en Bosques de Pino-Encino, y se ha mantenido en cautiverio a un macho y tres hembras, por lo que se esperan más partos y los ejemplares siguen bajo estudio y en observación.



“Es importante mencionar que con este tipo de estudios podemos conocer aspectos tales como la historia natural de las especies, dinámica ecológica y su estatus de conservación y a la vez estos trabajos nos permiten generar herramientas y estrategias de manejo y conservación de los animales. De los ejemplares nacidos en cautiverio, un porcentaje será liberado a su ambiente natural y otro se mantendrá para estudios de alimentación y crecimiento”, refirió.



Descripción de Abronia sp. (Zongolica)



Sobre la descripción de este reptil el académico del Campus Zongolica detalló “pertenecen a la familia Anguidae, las especies del género Abronia”, que son conocidas en México con los nombres comunes de “Lagarto escorpión” o “Dragoncitos”.



Lejos de lo que mucha gente piensa, son lagartos o lagartijas totalmente inofensivas para el humano, no son venenosas y cumplen con un papel importante dentro de las cadenas tróficas (alimenticias) de los ecosistemas que habitan.



La distribución geográfica en México de Abronia sp. a la fecha está restringida al estado de Veracruz, principalmente en la Sierra de Zongolica, en regiones de Bosque de Pino-Encino y de transición entre Bosque Mesófilo de Montaña y Bosque Tropical Perennifolio, en altitudes que van de los 1400 a los 2500 metros”.



Describió que es un lagarto de cuerpo ligeramente aplanado, con cabeza triangular; los adultos llegan a medir hasta 110 mm de LHC y la longitud de la cola es mayor que la longitud del cuerpo; la coloración dorsal o del cuerpo varía del verde olivo o marrón oscuro al marrón rojizo o gris con tonos amarillentos, presenta bandas transversales claras y oscuras en el dorso que llegan a los costados y que se prolongan a todo lo largo de la cola”, puntualizó.



Señaló que el TecNM campus Zongolica aún continúa estudiando su historia natural. Agregó que es una especie de hábitos tanto arborícolas como terrestres y de actividad diurna; es carnívora, se alimenta de insectos tales como grillos, escarabajos, larvas y gusanos, polillas, cucarachas de campo y otros artrópodos e invertebrados pequeños. Es una especie vivípara, es decir, que no pone huevos, las crías nacen vivas por parto.



Subrayó que es una especie importante, dado que es endémica de México y al parecer del estado de Veracruz.



Aún no se encuentra ubicada en ninguna categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010 debido a que a la fecha de la actual publicación la especie está siendo descrita y aún no tiene un nombre científico oficial.



Sin embargo, dijo que a partir de los estudios que el TecNM se ha detectado que los ambientes que ocupa están bajo presión y perturbación debido a la explotación de madera no regulada y cambios de uso de suelo, además se trata de una especie perteneciente a un género que históricamente ha sido impactado por comunidades humanas debido a creencias erróneas, donde la gente cree que son venenosas y por lo tanto las mata.



“Esto la convierte en una especie vulnerable, y, por ende, resulta importante la realización de estudios y estrategias de conservación de sus poblaciones en la Sierra de Zongolica”, finalizó.