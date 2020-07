Reprueba sindicato protesta de personal del IMSS Orizaba por falta de equipo

Luego de que el pasado viernes se manifestaran trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para exigir insumos y Equipo de Protección Personal (EPP), el secretario de la sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Juan Carlos Perzabal, pidió a sus compañeros no efectuar estas acciones sino dignificar su profesión, pues el sindicato se enfocará a que sus demandas sean atendidas.



En un mensaje que dirigió a los trabajadores, les expresó: “Hubo un conato de compañeros que por falta de insumos querían salir a la calle, más bien salieron a las calles y tuve que explicarles lo que es claro, no hay que hacer eso porque en un momento determinado, puedes perder incluso todo lo que has logrado de sacrificio en todos estos años que has estado contratado. Pueden rescindir nuestros contratos si lo hacemos de esa manera ya que el sindicato no convoca”.



Dijo que el sindicato buscará defender y cuidar a la clase trabajadora, incluso destacó estar de acuerdo en que se exija al IMSS que les doten del equipo necesario para la atención de los pacientes COVID-19, pues se requiere proteger a quienes están en la batalla contra este virus en los hospitales.



Indicó que el pasado viernes, después de dialogar los trabajadores y el sindicato con la autoridad del instituto, se llegaron a buenos acuerdos, pero ahora todos los trabajadores deben estar al pendiente de que se cumpla con lo pactado.



“Que nos den insumos, que haya la cobertura necesaria y que se haga lo del pago COVID-19 en el lugar donde competa las notas de mérito también. Pero dignifiquemos nuestro trabajo si nos dan con que, hagamos por nuestro instituto lo que podemos hacer, porque es nuestra casa y dignifiquemos a nuestro sindicato y dignifiquemos el trabajo de nuestros compañeros que han perdido la vida, honremos su memoria”.