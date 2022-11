Reprueban actitud de María Clemente García durante marcha de defensa al INE en CDMX

La diputada federal Corina Villegas Guarneros reprobó el actuar de su compañera, la legisladora trans María Clemente García Moreno, quien agredió a ciudadanos que se manifestaban en defensa del INE en Ciudad de México. Consideró que algunas personas no deberían estar en ese cargo."Nunca nadie, ni de MORENA ni de ningún partido, debería violentar, agredir o denostar a otra persona; nosotros lo vivimos en carne propia en este presupuesto que acabamos de aprobar después de cuatro días, pues una diputada se atrevió a subir a cantar y ofender a nuestro presidente. Yo repruebo la actitud de cualquier persona que violente el derecho de otro, de quien sea”.Y es que la legisladora trans gritó una serie de insultos a manifestantes de la marcha el pasado domingo, llamándolos nacos, ignorantes, muertos diabéticos, incluso a un joven lo correteó y cuando lo alcanzó, lo retó y le expresó: "el maricón me tiene miedo".Por eso Guarneros Villegas, consideró que hay gente que no debería ser parte de la Camada de Diputados. "Seguramente algunas personas no deberían de estar, otras se dejan llevar mucho por sus emociones. La verdad enojarse es fácil, pero enojarse en el momento correcto, con la persona correcta y por el motivo correcto no es fácil".Sobre la marcha en favor del Instituto Nacional Electoral, externó que cada quien defenderá sus propios intereses y queda claro que muchas de las personas marcharon el pasado domingo sólo por la búsqueda de su bienestar."Para estar en la comunidad de riqueza otorgada por el actual INE. Quienes encabezaron esas marchas fueron los que encabezaron los fraudes electorales, quienes han vivido del impuesto del pueblo mexicano".