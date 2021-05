Reprueban sindicatos magisteriales uso de la fuerza pública contra docentes que protestaban

La Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó el uso de la fuerza pública en contra de docentes que se manifestaban anoche afuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).



El dirigente de la Sección 56 del SNTE, Mario Hernández Sánchez, a través de un oficio girado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, demandó la inmediata liberación de las y los maestros detenidos, lo que finalmente ocurrió este martes en la madrugada.



También exigió la atención oportuna y eficiente de las demandas y gestiones del magisterio veracruzano.



El gremio magisterial veracruzano criticó el desalojo de docentes afiliados al Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV), demostrando total intolerancia que pone en riesgo la estabilidad social de la entidad.



A su vez, Lázaro Medina Barragán, secretario general de la Seción 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), manifestó su total desacuerdo por esta medida de la que dijo fueron intolerantes, de esta manera no se resuelven los problemas que se tienen en el sector.



La acción ejercida en contra de los dirigentes y docentes del SDTEV “solo exhibe su falta de capacidad negociadora (de Zenyazen Roberto Escobar García y del gobierno estatal) para atender las legítimas demandas de los trabajadores de la educación”, por lo que exhortó a establecer mesas de negociación para dar solución a sus problemas.



A su vez, Daniel Hernández del Ángel, vocero del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) de manera categórica señaló: “No es posible que quienes levanten la voz para exigir una petición se les reprima; no es posible que se les detenga y sean monedas de cambio en lugar de dar soluciones a sus peticiones; no es posible que en plenas elecciones suceda esto”, señaló



Y advirtió, a través de un mensaje circulado en sus redes sociales: “Si siguen así saldremos a las calles a manifestarnos. ¡Fuera Zenyazen Escobar García! ¡exigimos la liberación de los maestros, si tocan a uno tocan a todos".



En tanto que Lourdes García Mora, de Fuerza Magisterial del Estado de Veracruz, reprobó los actos represivos en contra de los agremiados al SDTEV porque “los maestros no somos delincuentes” y exigió el alto inmediato a cualquier “acción que quiera coartar el derecho a la libre expresión, a la libre manifestación o a cualquier acto de abuso en contra de los derechos humanos”.



Expresó que el Secretario de Educación de Veracruz debe cumplir con su responsabilidad y atender a todos y cada uno de los docentes, además que las instituciones educativas “cumplan con su trabajo y atiendan una larga lista de irregularidades que están afectando a miles de maestros en el estado”.



Además, exigió que las instituciones de seguridad pública no sean utilizadas por funcionarios en contra de los derechos de cualquier docente, e invitó a todo el magisterio de Veracruz a unirse y alzar la voz en contra de estas injusticias, exigiendo un alto a los abusos, a la represión y al abuso de poder.



En iguales términos se manifestaron los secretarios generales de los sindicatos Magisterial Veracruzano (SMV), Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos (SITTEBA) e Independiente de Trabajadores de la Educación de México Sección Veracruz (SITEM), Ramón Domínguez Polo, Eliseo Islas Chagoya y Gerónimo Polo Navarro, quienes demandaron a las autoridades educativas cumplir con la responsabilidad que les fue encomendada y que juraron atender.





Desde la tarde de ayer lunes, integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV) mantenían un plantón afuera de las instalaciones de la SEV para exigir la Toma de Nota a su dirigencia que preside José Arturo Hernández Martínez.



Sin embargo, al no tener respuesta decidieron cerrar los accesos a la dependencia y hacer bloqueos intermitentes en la avenida Lázaro Cárdenas.



Pero por la noche, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron al lugar, detuvieron al dirigente sindical y a cerca de 14 maestros y liberaron las instalaciones de la SEV.



En ese sentido, la dirigencia de la Sección 56 del SNTE expresó su solidaridad con el SDTEV y demandó la liberación de los docentes detenidos y que sus demandas sean atendidas.