Repudian abogados que Poder Judicial alargue suspensión de labores por pleito

El secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, lamentó que al interior del Tribunal Superior de Justicia se ocupen más por pelear y tener cotos de poder, que por resolver la falta de impartición de justicia y del cierre de los juzgados durante la Pandemia.



"Tenemos un Consejo de la Judicatura que no se encuentra integrado, están peleando internamente cotos de poder en el Poder Judicial del Estado, el Congreso abiertamente está peleando el poder en el Poder Judicial y todo eso parece que les importa más que abrir los juzgados y que empiece a fluir la justicia".



“Estamos esperando a ver a qué hora terminan de pelearse en el Tribunal y se siguen invadiendo las esferas de los poderes en el Estado; esto es un problema y se está dejando en el abandono la justicia en el Estado, cosa que no debería de ser”, dijo.



Añadió que la nueva suspensión de labores que emitió el Poder Judicial hasta el 14 de agosto es lamentable, pues hay muchos expedientes y audiencias esperando.



“No hay acuerdos, no hay sentencias, las guardias sólo funcionan para que se saquen las citas y se pueda presentar una demanda de carácter civil, mercantil, familiar; pero eso significa que la demanda pasa del escritorio del abogado al del Juzgado pero ahí se queda, quizá lo acuerden pero no lo publican”, dijo.



Indicó que es preocupante que desde hace cinco meses no se esté impartiendo justicia, pues insistió que tal parece que el Tribunal Superior de Justicia no está interesado en echar andar la justicia en el Estado, muy a pesar de que hay propuestas para ello de parte de algunas personas, colegios y jueces y así reiniciar labores.



“En la Ciudad de México ya se reinician las labores pero en Veracruz seguimos padeciendo de lo mismo”.