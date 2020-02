Repudian desaparecer feminicidio como delito; autoridades no entienden qué implica

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), Yadira Hidalgo González, consideró como preocupante que la Fiscalía General de la República (FGR) se haya pronunciado por suprimir el delito de feminicidio en el Código Penal Federal para cambiarlo por un homicidio con agravante.



"Es algo que nos tiene muy preocupadas, porque entonces nos damos cuenta que apesar de muchísimos años de trabajo, los señores no han entendido qué implica el feminicidio".



Criticó que el fiscal general de la República, Alejandro, Gertz Manero, no esté atento a esta problemática, sabiendo que dicho delito va en aumento.



"Esto es producto de la epistemología feminista, del trabajo de mujeres no improvisado, que saben de leyes y que creo que se puede equiparar en conocimientos. Esto no fue una ocurrencia, es porque se necesitaba visibilizar el asesinato de mujeres por razón de género. Nos costó muchísimo sacar de la prensa el concepto de crimen pasional, porque nadie lo entendía".



Asimismo, señaló que concretarse esta acción, sería un retroceso a tantos años de lucha de las familias.



Aunado a ello, refirió que ese tipo de cambios al Código Penal sería inconstitucional, lo que provocaría retomar todo desde el principio, todos los avances que ya se tenían.



"Ya se enfrascó eéste señor, eso es quitar tiempo a cosas que tenemos que estar resolviendo; por ejemplo, que en México siguen matando entre 9 y 10 mujeres diariamente y a nadie parece importarle, de verdad es impresionante".



Por su parte, indicó que en lugar de cuestionar este delito, deberían revisar si sus fiscales están capacitados debidamente, o qué está realizando el Poder Judicial ante dicha situación.



"Deberían checar si se están llevando a cabo los protocolos que ya están y si se están levantando las pruebas de tal manera que sean lo suficientemente fuertes para sostener una investigación. Esto habla de algo peor, de un desdén, eso es peor que ignorar", concluyó.