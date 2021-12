Repudian en Veracruz Puerto reforma propuesta por MORENA a Ley del IPE

Jubilados y pensionados del IPE de Veracruz se manifestaron en contra de la reforma que impulsan legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para modificar el sistema de pensiones con la que aseguran se afectará los beneficios que actualmente tienen.El presidente del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz Asociación Civil, Rodolfo Suárez Castellanos, afirmó que protestarán para evitar que avance esta iniciativa."El gran problema de este proyecto de MORENA es que propone que la atención médica de medicinas y laboratorios, préstamos personales, ayuda para funeral, no la paguen. Es decir, cada quien tiene que contratarla como pueda. El concepto de aguinaldo desaparece. Estamos muy preocupados, no podemos aceptar ese proyecto de Ley en esos términos”, dijo.Molestos, los adultos mayores bloquearon calles del centro histórico en demanda de que no haya reforma que busca disminuir sus pagos.Lamentan que el sistema de pensiones esté colapsado pero señalan que no son responsables de los malos manejos que tenga el instituto en esta situación."Esa reforma implica en pocas palabras la proletarización de los pensionados del IPE ¿Cómo van a precarizar a los trabajadores? Pues les van a cobrar una cuota baja, el Gobierno va a pagar una cuota baja, por lo tanto va a resultar una pensión baja", finalizó.