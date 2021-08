Repudian que jueces liberen a agresores de mujeres

No se puede permitir que un juez libere a un agresor de una mujer porque se pone en peligro la vida no solo de ella sino también de la familia, afirmó Virginia Medorio Trujillo, presidenta de la Asociación Civil, Emprendiendo el Vuelo.



Lo anterior luego de que la alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito, diera a conocer que tiene miedo de que un juez libere a su agresor el cual casi le quita la vida esto el año pasado.



Hoy tendrá lugar la audiencia en los juzgados anexos al penal de La Toma en Amatlán y ahí un juez decidirá si el agresor enfrenta el proceso en libertad o es vinculado a proceso.



Jesús "N" fue detenido en junio del 2020 y recluido en el penal de La Toma, por eso el temor que salga libre.



"Hablamos de una mujer víctima de violencia y expuesta a un feminicidio, un juez no puede liberar a un agresor que generó golpes que resultaron en tres cirugías. No puede estar libre, el agresor sale a ejecutar, a matar a la mujer que lo metió a la cárcel".



Medorio Trujillo dijo que de salir libre apoyarán a la Alcaldesa con manifestaciones y así evitar suceda u a tragedia.