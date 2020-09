Repunta transporte de mercancías; intensifican medidas contra COVID

De marzo a agosto, la demanda en el transporte de mercancías por autopista y carreteras disminuyó gravemente pero repuntó en septiembre y con ello se intensificaron las medidas preventivas sanitarias a favor de preservar la salud de los operadores.



Hasta el momento, en la región centro del Estado no se reportan contagios de COVID-19 en operadores del servicio público federal, gracias a que se han implementado medidas preventivas que incluso choferes con más de 60 años acataron para seguir laborando.



De acuerdo con el director del Centro de Capacitación del Autotransporte número 32, ingeniero José Carlos Gilibert Peña, se ha tenido especial atención en este sector, exigiendo a los operadores a traer consigo botellas de sanitizante, gel antibacterial, cubrebocas y guantes de látex.



"Continuaron laborando con las medidas preventivas pertinentes y con ello se dio la oportunidad de no dejar de laborar para allegar de lo necesario a sus familias. Se han tenido juntas extraordinarias para concientizarlos sobre el hecho de que viajan constantemente a otros Estados donde la pandemia pudiera ser más grave".



La demanda de trabajo, dijo, disminuyó gravemente de marzo al mes de agosto, sin embargo, en septiembre inició la recuperación y con ello se reactivaron las fuentes laborales, pues hubo operadores que de tres viajes que realizaban en dos semanas, únicamente tuvieron uno, por lo cual, si se vio afectada su economía”, señaló.



De cara al cierre de año, Gilbert Peña señaló que no se debe bajar la guardia y se deben redoblar las medidas de apremio, por lo cual las cabinas de las unidades se sanitizan en cada viaje de ida y vuelta, así como se checa la temperatura de los operadores y se hace una bitácora, en la cual se determinan los lugares donde convivieron.