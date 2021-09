Repuntó servicio con regreso a clases: Taxistas de Coatepec

Un ligero repunte en servicios de taxis se ha registrado luego del regreso a clases presenciales de algunos planteles educativos, informó el líder de Taxis Premier y Unidos en Coatepec, Alejandro Monge Hernández.



Entrevistado, indicó que se esperaba que la economía se reactivara mucho más, pues el retorno a las clases implica el incremento de las ventas de papelería, transporte y uniformes.



Y es que aseguró que a la escuela no volvió el cien por ciento de estudiantes, lo que provoca que sus servicios permanezcan casi igual.



"Sí aumentó un poco pero no como esperábamos, no entraron todos al cien, los alumnos sólo van unos días y vimos un pequeño aumento", acotó.



Reiteró que los usuarios pueden sentirse confiados al hacer uso de las unidades, ya que éstas son desinfectadas cada vez que un pasajero pide el servicio y están equipadas con gel antibacterial.



"Las unidades son espacios más cuidados, desinfectamos cada vez que se sube algún pasajero en la base y obsequiamos gel, pueden sentirse seguros", finalizó.