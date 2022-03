Requiere Alcaldía de Xalapa 28 mdp de reserva para pagar laudos laborales

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, indicó que además de los 49 millones de pesos adicionales que requerirá su administración para hacer frente al incremento y homologación salarial a los empleados sindicalizados, deberá prepararse con otros 28 millones de pesos más para el eventual pago de laudos laborales que arrastra el Ayuntamiento de administraciones anteriores."Tenemos que tener la reserva, imagínense ustedes que estamos obligados a garantizar esa reserva y estamos ahorita juntando para tener aparte de ese recurso (los 49 mdp) tener la reserva, sea el caso que suceda. Si se pagaran 8, 5 o 6 mdp, hay que tener la reserva para no incurrir en una falta en caso de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje nos ordene el pago ", expresó.En conferencia de prensa refirió que hay 337 juicios en trámite, de los cuales poco más de 300 son de extrabajadores del Gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero, con los cuales están dialogando para llegar a un acuerdo, principalmente con los líderes sindicales."De las 337 demandas, me voy a sentar con los secretarios generales de los demás sindicatos para dialogar de qué manera podamos concientizarnos y que nos ayuden a eliminar o desistirlas con un acuerdo respetuoso. Voy a tratar de negociar con ellos platicando porque además es el patrimonio de ellos", comentó.Ahued Bardahuil afirmó que no quiere heredarle problemas laborales de este tipo a su sucesor en 2026, tal como lo hizo en su primer periodo como munícipe de la Capital veracruzana."Yo le puedo aventar el bote y el que venga se avienta las 337 demandas, sería irresponsable. Yo quisiera en esta administración dejar cero, como cuando me fui que dejé cero demandas, menos una y que quede el patrimonio del Ayuntamiento en salvaguarda de este tipo de acontecimientos que serían graves en el tema financiero", expuso.Dijo que estas más de 300 demandas no son culpa de Hipólito Rodríguez, sino que se derivan de movimientos que hacen los exempleados en defensa de sus derechos, de allí la necesidad de negociar."Porque muchos sí son representados por algunos sindicatos y les pedí el favor de sentarnos próximamente para llegar a un acuerdo. Nosotros hemos actuado de buena fe pero todo el personal que demanda al Ayuntamiento tendría que ser retirado (esos 337) hasta que termine el juicio y razone el Tribunal y volverlos a incorporar si así fuera el caso", externó.En cambio dijo que muchos de estos trabajadores siguen recibiendo sus salarios mientras se litigan sus exigencias y mientras esto dure seguirán cobrando."No vamos a actuar así (dejándoles de pagar) porque detecté que muchos de ellos es personal maravilloso que nos hace falta, que está en Parques y Jardines, en Limpia Pública, que estén en áreas donde necesitamos su trabajo y los vamos a apoyar. Creo que podemos llegar a un acuerdo para que no impacte en las finanzas y que ellos no se sientan agraviados", reiteró el Alcalde.