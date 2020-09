Rescatan a hombre y a sus dos hijos atrapados en corriente del río Vinazco, en Ixhuatlán de Madero

Este sábado tres varones, dos de ellos menores de edad, integrantes de una familia fueron rescatados del río Vinazco, a la altura del rancho La Galera, luego de que la crecida los atrapó cuando laboraban cerca del afluente; asimismo, el vehículo fue arrastrado por la fuerza de la corriente.



Se trata del aserrador Alejandro Alcántar Cruz, de 56 años, y sus menores hijos Ismael y Sergio, de 14 y 15 años, respectivamente, con domicilio en el vecino municipio de Álamo.



Los tres llegaron la tarde de ese viernes en una camioneta a una zona donde el río forma dos corrientes, quedando ellos en un punto medio, donde procedían a aserrar unos troncos.



Sin embargo el río comenzó a subir rápidamente, situación que desestimaron y más tarde descubrieron que la corriente había arrastrado al vehículo metros abajo, dejándolo atorado en un sauce.



El adulto y los dos menores igualmente quedaron atrapados con el agua hasta el pecho y no pudieron salir a nado debido a lo impetuoso de la chorrera, por lo que se refugiaron en un bordo.



Pobladores de La Galera se percataron que no habían regresado, por lo que dieron aviso a la Policía Municipal de Ixhuatlán de Madero y se organizó una incursión de búsqueda, localizando la camioneta, pero sin rastro de los ocupantes.



Ante ello siguieron la búsqueda, hasta que pudieron encontrarlos en un bordo, donde esperaron a que descendiera un poco el nivel del río cruzar y poder sacarlos con la ayuda de varias personas a caballo.



Más tarde, el alcalde Ader García Escalante confirmó que se recibió una llamada de emergencia para auxiliar a 3 varones, un adulto y dos menores de edad.



El edil explicó en entrevista telefónica que las afectaciones por las lluvias han sido considerables, algunos productores tuvieron pérdidas en su patrimonio; no obstante, con el apoyo de la SEDENA se hacen recorridos para salvaguardar a las personas.



Por último, manifestó que ya se dio aviso a todos los agentes municipales para reportar cualquier siniestro que de genere por el incremento de arroyos y ríos; de acuerdo a protección civil se están monitoreando el río Vinazco.



“Estamos monitoreando año con año la comunidad de Jonotal Azteca, ya que se están inundando constantemente en las partes bajas, nosotros como administración estamos construyendo 40 viviendas para reubicar a toda esa población que ha estado siendo afectada por el arroyo que está cerca de esa comunidad” refirió la primera autoridad al ver seguir observando afectaciones en varias localidades indígenas.